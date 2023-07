Aménagement du Vieux-Port de Bastia : "Le parking Pouillon maintenu en attendant une solution"

- Avant que cela ne se concrétise pleinement, il reste des aménagements à réaliser. Maintenant que la partie sud des quais est terminée, la deuxième phase du projet doit débuter dans les prochains mois, qu'avez-vous prévu?

- La deuxième phase des travaux de rénovation, où nous nous attaquerons à la partie nord des quais, débutera au début du mois d'octobre et devrait se terminer en mai 2024. Nous n'avons pas voulu faire de travaux durant la saison haute afin de laisser du répit aux riverains. Cette phase devrait être moins complexe que la précédente puisqu'elle est une continuité de ce que nous avons déjà mis en place. Ces travaux, chiffrés à 3,1 millions d'euros, engloberont la partie nord des quais, du restaurant le Corto jusqu'à la partie basse du quai des martyrs et la rue monseigneur Rigo, en passant par le môle des pêcheurs.

Là encore, les travaux de surface seront un prolongement de ce que nous avons engagé sur la partie sud des quais. Durant cette phase, une ombrière de 24 mètres de long sera installée au bout du mole des pêcheurs et au niveau de la Madonetta, nous créerons une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite à la place des escaliers, et comme pour la partie sud, des plantes et des arbres seront disposés le long des quais.





- La circulation en voiture au niveau du Vieux-Port est vouée à disparaître au profit de la piétonnisation, comment comptez-vous aborder cette phase avec les riverains qui ont besoin de passer en voiture dans le secteur?

- Les oppositions se concentraient surtout sur les difficultés pour les riverains et les plaisanciers d’accéder au Vieux-Port. Pour cela, après une concertation avec les principaux concernés, nous avons installé un système de lecture automatique des plaques d'immatriculation pour ne laisser circuler que les riverains, les plaisanciers et les commerçants en cas de besoin.

Les personnes vivants dans le quartier ont été invitées à enregistrer leurs plaques minéralogiques auprès de la mairie, à raison de deux véhicules par foyer. Ainsi, la zone piétonne leur est accessible sur des tranches horaires déterminées, tous les jours de 4h30 à 11h et de 17h à 20h, pour une durée de 30 minutes pour un riverain et de 20 minutes pour un plaisancier. Ce laps de temps est suffisant pour faire de la dépose-minute, mais pas pour stationner. Au final, à partir du 3 juillet, la piétonnisation sur cette partie des quais ne sera plus périodique, mais pérenne, tout en restant accessible aux riverains et aux plaisanciers.



- Il reste encore à régler la question du parking Pouillon qui fait la jonction entre les deux. Dans le projet initial, la dernière phase du projet ambitionnait de transformer cet espace de stationnement en une esplanade prévue comme un lieu de rencontre piéton. Cependant, pour les riverains ces 80 places de parking sont indispensables en centre-ville. Qu'avez-vous prévu ?

- Comme je m'y suis engagé, tant que nous n’avons pas de solution de remplacement, le parking Pouillon restera. Plusieurs pistes sont à l'étude pour proposer un nouveau lieu de stationnement à proximité du Vieux-Port, notamment celle de construire un parking sur les anciens hangars ferroviaires au niveau de la gare. Nous évaluons encore le coût de cette mesure et sa possible date de livraison.

Si cette solution est retenue, la plateforme en friche nous permettrait de créer un espace avec 250 places de stationnement disponibles, soit plus du triple proposé actuellement par le parking Pouillon. Pour réduire l’inconfort de la distance entre les deux lieux, on pourrait même aller jusqu'à imaginer un système de navette allant de la gare au Vieux-Port. À terme, cette emprise au sol pourrait même être amenée à évoluer vers un parking encore plus grand, pouvant aller jusqu’à 900 places. Toutefois, cela n'est pour l'instant qu'à l'état de projet, et rien ne sera décidé tant que nous n'aurons pas trouvé une solution pérenne pour les habitants.