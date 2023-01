Aménagement du Vieux-Port de Bastia : un projet en trois phases, "bénéfique pour tous"

Forcément, c’est un sujet qui concentre l’attention du public. Car quand on touche au Vieux-Port de Bastia, on touche à « un haut lieu de l’île », avance le maire Pierre Savelli. « Je ne vais pas dire que je suis objectif, mais la réputation du port dépasse le cadre de notre ville. » Justement, afin de poursuivre le développement de ce coeur culturel et économique, la ville de Bastia y mène actuellement des travaux de piétonnisation. « Le but du projet, c’est d’améliorer le cadre de vie. Il y a un gain de tranquillité qui va être bénéfique pour tous : restaurateurs, clients, riverains… Je pense vraiment que les travaux vont dans ce sens. »



Concrètement, le plan d’action a été découpé en trois phases. La première, actuellement en cours au niveau des quais sud, a débuté en septembre 2022 et doit s’achever fin avril 2023, juste avant le début de la haute saison touristique. « La pause estivale nous emmènera jusqu’à octobre ou novembre, et là, on pourra commencer la phase 2, sur les quais nord », reprend Pierre Savelli, qui estime cette fois une durée des travaux moins longue, en raison d’une distance moins importante à couvrir. Enfin, l’ultime partie de ce projet concernera la Conca Marina, et le parking Pouillon.



Cette dernière phase n’est d'ailleurs pas du goût de chacun, car elle implique entre autres la destruction du parking Pouillon - jugé indispensable par les riverains - et plus généralement la disparition de la voiture dans ce quartier. Il y a un an, une manifestation avait tenté de faire entendre la voix des habitants, et visiblement, les représentants politiques ont écouté. « Nous avons décidé de ne débuter cette troisième phase que lorsque l’on aura créé des parkings de substitution », s’engage Pierre Savelli. « Il y a eu quelques réunions, on a déjà fait du travail de pédagogie et d’explication, mais à chaque fois que ce sera nécessaire, on retournera pour expliquer. »