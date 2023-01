Aménagement de l'île de La Pietra : des espaces de plus pour une optimisation du stationnement

Souligné, aussi, le fait que "les travaux les plus impactant seront suspendus durant la période estivale 2023 et redémarreront en début d’automne".

Et précision d'importance : "les commerces situés dans la zone resteront donc accessibles tant en ce qui concerne les accès que les stationnements actuels durant cette période de suspension".



CCI, Conservatoire du Littoral et commune ont encore tenu à souligner que "les plans finalisés et consolidés des améliorations évoquées et travaillées ce jour seront présentés en fin de semaine prochaine à la Commune" et que "dans l’attente, la municipalité reste disponible pour échanger auprès de tous, et tient à saluer la qualité des échanges et la solidité du partenariat qui la lie à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse et au Conservatoire du Littoral."





Le projet global

Cette séance de travail a été l'occasion de rappeler que l'aménagement prévu répondait à un double objectif.

Ainsi, sur les parcelles du Conservatoire, "la restauration écologique et paysagère vise à rendre les Îles, joyau de notre patrimoine, aux piétons et aux mobilités douces. Une véritable nécessité dans une ville où les espaces naturels publics se font rares. Le projet du Conservatoire du littoral prévoit en effet la création d’une promenade piétonne sécurisée, de la ville au phare de La Pietra où sera aménagé un espace muséographique."





Pour ce qui est de la partie exploitée par la CCI, il s'agit d'un réaménagement ambitieux de la zone portuaire, afin de "consolider et de pérenniser l'activité économique considérable générée par le troisième port de Corse dont bénéficie toute la Balagne".



Au total, ce sont ainsi près de 9,2 millions d'euros (6,2M€ CCI, 3M€ CdL) qui sont investis sur la commune par ses partenaires dans le cadre de ces deux grands projets, "au bénéfice de tous, et sans aucun impact sur les finances de la ville" souligne la municipalité

Au terme de cette réunion de travail, annoncée la semaine dernière, les trois parties ont arrêté unanimement divers points.Ainsi selon la communication qui en a été faite, "la CCI et le Conservatoire du Littoral, sur demande de la commune, vont étudier une évolution de leurs plans d'aménagement afin de matérialiser un nombre conséquent de places de stationnement supplémentaires au regard de leurs projets initiaux qui viendront s’ajouter aux places déjà maintenues sur la zone."Toujours selon la CCI, le Conservatoire du Littoral et la commune de Lisula "cette optimisation du stationnement ne sera pas un retour au projet précédent. Les espaces supplémentaires seront ainsi dégagés dans les zones déjà artificialisées, dépendant de la CCI et du Conservatoire du Littoral. La partie dévolue à la restauration écologique et paysagère restera, elle, préservée de la présence de véhicules, comme la commune s’y était engagée."