Allocation de rentrée scolaire : un coup de pouce de 7,4 millions d'euros à destination de 11 974 familles corses

vos enfants sont âgés de 6 à 15 ans au 31 décembre suivant la rentrée : vous n’avez aucune démarche à faire ;

votre enfant de moins de 6 ans est inscrit au CP : vous devez envoyer à la Caf son certificat de scolarité transmis par l’établissement de votre enfant ;

vos enfants âgés de 16 à 18 ans sont scolarisés ou en apprentissage :vous devez déclarer que votre enfant est toujours scolarisé ou en apprentissage pour la rentrée 2023 dans l’Espace Mon Compte ou depuis l’application mobile Caf - Mon Compte ;

si vous n'êtes pas encore allocataire de la Caf, vous devez télécharger un formulaire dans la rubrique Aides et démarches, mes démarches, les enfants puis l'imprimer et l'envoyer compléter à la CAF de votre département. SI vous appartenez au régime agricole, il faut se rendre sur le site de la MSA.

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée le 16 août en Corse, en métropole ainsi que dans la plupart des départements d'outre-mer. Cette aide permet aux parents aux revenus modestes de faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire, notamment l'achat de cartables et de fournitures. Sur l'ile, ce sont(5 368 en Haute-Corse et 6 606 dans le Sud), représentant 16 829 enfants âgés de 6 à 18 ans, scolarisés ou en apprentissage dans des établissements publics ou privés, qui bénéficieront de cette allocation.Cette année, les montants de l'ARS ont été revalorisés de 5,6 % par rapport à l'été précédent. Ainsi, pour les enfants de 6 à 10 ans, l'aide s'élève àpour les 11-14 ans, et àpour les adolescents de 15 à 18 ans.Néanmoins, cette allocation est soumise à un plafond de ressources fixé à 25 775 euros annuels pour un enfant à charge, auquel s'ajoutent 5 948 euros par enfant supplémentaire. Dans les cas où les ressources familiales dépassent légèrement ce plafond, une allocation de rentrée scolaire à taux réduit est octroyée, avec un montant dégressif en fonction des revenus, selon les précisions du ministère des Solidarités.