Alimentation : rappel massif de de dindes "prête à cuire"

Si vous avez déjà consommé les produits rappelés, soyez attentif à l'apparition de symptômes tels que la fièvre, les maux de tête, les courbatures ou encore les nausées . Si vous constatez que vous souffrez de l'un de ces maux, consultez votre médecin en lui signalant la consommation. "Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes", précise le site Rappel Conso.Ces dindes ont été commercialisées en circuit professionnel, mais aussi dans des enseignes de la grande distribution comme E.Leclerc, Auchan, Cora, Intermarché, Super U et Carrefour. Certaines d’entre elles ont également été vendues en boucherie ou par des enseignes de produits halal.Ces produits ont été vendus entre la fin décembre et le 6 ou le 7 janvier, puisqu’il s’agissait de leur date de péremption. Si vous n’avez pas consommé le produit à l’heure actuelle, vous êtes invités à le jeter au vu des risques de contamination. Idem si vous avez congelé le produit dans le but de le consommer ultérieurement, ne le faîtes surtout pas et jetez-le de toute urgence.Tous les détails sur "Rappel conso, Le site des alertes de produits dangereux"