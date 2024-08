Algajola : Plongée méditative et apnée, un duo au service du bien-être

S'immerger pour mieux se retrouver. C'est la promesse de Mathieu Maraio et Samuel Bloch, qui organisent les 31 août et 1er septembre un stage inédit à Algajola, au sein du centre de plongée Algajola Sport et Nature. Le premier, classé parmi les 10 meilleurs apnéistes du monde, et le second, moniteur spécialisé en plongée méditative, mettent leurs compétences au service d’une expérience unique, mêlant apnée et méditation sous-marine. "À ma connaissance, c'est la première fois qu'un stage rassemblant ces deux disciplines est proposé", se réjouit Mathieu Maraio, qui s'apprête à participer aux championnats du monde d'apnée en Corse. Samuel Bloch, quant à lui, apportera son expertise issue du protocole Bathysmed, une méthode de méditation développée en Guadeloupe pour lutter contre le stress post-traumatique, alimentaire et professionnel.



Lors de ces deux jours, l'objectif ne sera pas de performer, mais bien de trouver calme intérieur et outils pour mieux gérer son stress. Les journées débuteront par des exercices de respiration et de sophrologie sur la plage, avant de les adapter en milieu aquatique. "J'ai mis au point des ateliers de respiration et de relaxation, en trois phases : apaisement du corps, de l'esprit et connexion des deux", explique Samuel Bloch. Ces exercices serviront également de préparation pour les immersions en apnée. "Avant de plonger à des profondeurs de 6 à 10 mètres le premier jour, puis jusqu'à 20 mètres le second, nous travaillerons la pleine conscience, le ralentissement du rythme cardiaque et la détente du diaphragme grâce à des techniques spécifiques de stretching", détaille Mathieu Maraio, récemment classé 6e au niveau mondial grâce à une plongée à 110 mètres de profondeur.