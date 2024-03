Alerte pollution : la Corse passe en vigilance rouge pour mauvaise qualité de l'air

Limitez la durée des sorties en extérieur et évitez les activités physiques et sportives intenses.

Privilégiez les activités modérées.

Consultez un médecin en cas de difficultés respiratoires ou cardiaques, ou pour déterminer si votre traitement médical doit être adapté.

Réduisez les activités physiques et sportives intenses.

Prenez conseil auprès de votre pharmacien ou de votre médecin en cas de difficultés respiratoires ou cardiaques.

Initialement prévu en Corse-du-Sud, l'épisode de pollution aux particules fines s'étendra finalement à l'ensemble de l'île dès ce vendredi. Les mesures de particules ont connu une hausse significative aujourd'hui et devraient toucher l'ensemble de la Corse, dépassant ainsi le seuil d’alerte pour toute la région. Selon les prévisions de Qualitair Corse, cet épisode est appelé à persister au moins pour la journée de samedi.Cette situation découle principalement d'un flux de Sud, transportant des particules de poussière désertique, contribuant à une augmentation des niveaux de particules fines produites localement. Avec l'absence de précipitations et des vents l'air, saturé de poussières sahariennes, stagne sur le territoire insulaire.Pour les personnes vulnérables et sensibles :Pour l'ensemble de la population :