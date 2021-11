Alerte météo orange en Corse : le point sur la situation de ce mercredi

Les cumuls atteindront 80 à 100 mm sur l'est de la Corse, 100 à 120 mm sur les versants est du relief, localement 150 à 200 mm sur le Fiumorbo. L'ouest de la Corse est moins concerné par cet épisode, les cumuls sont de 20 à 40 mm, jusqu'à 60 à 80 mm sur le Sud.



Situation actuelle



Les pluies modérées, localement fortes, se poursuivent sur l'est de la Corse. Elles présentent temporairement un caractère orageux, et s'accompagnent parfois de fortes rafales de vent d'est en montagne et sur les cols exposés. Sur les 3 dernières heures, il est tombé généralement entre 20 à 30 mm sur le sud et l'est de l'île, 30 à 60 mm sur les massifs du Renoso et de l'Incudine. Depuis mardi soir les cumuls de précipitations s'élèvent à 40 à 60 mm sur le sud et l'est de l'île, 80 à 100 mm sur les massifs du Renoso et de l'Incudine, ponctuellement 110 à 120 mm vers Ghisoni.



Evolution prévue Les pluies se poursuivent sur la facade orientale de la Corse et la chaîne centrale. Elles prennent temporairemet un caractère orageux , apportant parfois 20 à 30 mm en moins d'une heure, toujours accompagnés dec fortes rafales de vent pouvant atteindre 90 à 100 km/h. Sur 3h, ces cumuls pourront atteindre pontuellement 50 à 80 mm.

La perturbation active évacue l'île mercredi soir, même si quelques averses perdurent durant la nuit de merdredi à jeudi.