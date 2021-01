Aleria : une page se tourne au Taekwondo l'Oriente

Les enfants du club sont venus, nombreux, malgré la pluie, lui dire au revoir.Abdallah est une figure du club : trésorier depuis de nombreuses années, et enseignant, il a été, aussi, arbitre régional et a dirigé de nombreuses compétitions, comme les opens internationaux en PACA, avec Philippe le coach du club. Il a débuté il y a 18 ans au Taekwondo l'Oriente, avec ses enfants, tous licenciés, également, au club. Mais il est surtout connu aussi pour sa gentillesse, sa simplicité et sa discrétion.Philippe le coach et Christelle la présidente sont unanimes : "nous perdons un grand ami, il va nous manquer, son absence va se ressentir tout de suite'Il a toujours été fidèle à son club'. Il a toujours été à nos côtes. Nous lui souhaitons de bien réussir sur le continent et on espère qu'il reviendra bientôt".