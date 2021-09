Aleria : la mémoire du Sapeur Francois Ercole honorée

Ce dernier laissa la parole à l’adjudant Luc Leroy-Pasquali, qui rappellera les faits : « Le 23 septembre 1946, le Sapeur-Conducteur François Ercole du Centre de Secours de Bastia est envoyé au Fort Lacroix sis sur les hauteurs de la ville afin d’y combattre un incendie. Alors qu’il lutte contre la virulence des flammes avec ses camarades, une violente explosion se produit dans une soute à munition, piégeant les soldats du feu. Mortellement blessé par le souffle de celle-ci, le Sapeur-Conducteur François Ercole perdra tragiquement la vie ».





Des dépôts de gerbes aux noms de l’amicale des sapeurs-pompiers d’Aléria dont un détachement rendait les honneurs, du SIS 2B et de la mairie d’Aleria.ont suivi .

Une minute de silence venait conclure cette phase du protocole puis le Père Emanuel procédait à la bénédiction de la sépulture.

On notait parmi l’assistance outre les JSP de la section Fiumorbu-Oriente, la présence du colonel Pierre Pieri, directeur du SIS 2B représentant le président du SIS 2B Hyacinthe Vanni, retenu par ses obligations, les commandantas Thierry Nutti, président de l’Union des Personnels du SIS 2B et Jean-Luc Baldovini chef du groupement Nord étaient pour leur part excusés.



Egalement présents, le capiitaine Anthony Coque chef de centre du CSP Bastia, le capitaine Jean Christophe Bourdin, chef du Cis Ghisonaccia et du bassin opérationnel de la Plaine excusé, le lieutenant Philippe Delogu, chef du Cis Aleria et son adjoint l'adjudant-chef Martin Giuly, le colonel (ER) Joseph Simoni, le colonel (ER) Louis Antoine Coque président des anciens sapeurs-pompiers, L'adjudant-chef Didier Lotte, responsable de la section JSP Fiumorbu-oriente, le premier adjoint d'Aleria Dominique Luciani, le président de la comcom Jean-Claude Franceschi, des élus de la municipalité d’Aléria et de la comcom de l’Oriente.

A l’issue de la cérémonie, un verre de l'amitié était offert aux participants par l'amicale d'Aleria chez Justine Risterucci à l'établissement « U Ritornu ».