Aleria : Tavignanu vivu bloque

Plus de 400 personnes sont rassemblées à Aleria depuis samedi matin 8 heures.

Après un premier barrage filtrant au niveau de l'embranchement de la route territoriale 50, les manifestants et les représentants du collectif Tavignanu Vivu ont durci leur mouvement.

Depuis un moment ils se sont rassemblés à la hauteur du fort d'Aleria où ils bloquent complètement la route territoriale 10.

Ils sont entrés en contact avec la préfecture de la Haute-Corse et affirment attendre "une réponse claire" de la part des services de l'Etat - Appel de la décision du TA ? Ou autorisation - au sujet du projet de CET tant controversé à Giuncaggiu.