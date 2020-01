Aléria : La San Marcellu entre ferveur et réjouissances

“San Marcellu est le saint patron des grainetiers et depuis 4 ans nous le célébrons à Aléria avec toutes sortes d’animations: procession du saint, bénédiction des chevaux, démonstrations, danses, conférences, concours équestre, défilé en costumes traditionnels, stands d’artisans, spuntinu. In fine on voudrait d’ici quelques années organiser une grande fête agricole ici» explique Johan Bernardini, vice-président de l’association.



Cette manifestation se déroulera tout autour de la ville, entre l’église et le site antique. Les festivités débuteront samedi à 11h avec la reconnaissance du Cursinu par un jury officiel sur le champ de foire du site antique.



La suite ? De nombreuses animations jusqu’à dimanche avec notamment des conférences intéressantes sur le cheval et l’âne corses, les céréales, St Martin …(voir programme ci-joint). Dimanche, après la procession prévue à 9h30 avec la participation d’une belle délégation sarde de Finno et de la région de Gallura, messe avec bénédiction des semences, des chevaux et des cavaliers en costumes traditionnels.

« Nous tenons à conserver cette belle tradition avec des costumes d’époque » souligne J.Bernardini. L’après midi sera plus sportive avec un concours équestre : A Stella. «C’est un concours qui ne se pratique que très peu en Corse mais par contre très prisé en Sardaigne » précise J.Bernardini. « Ce concours sera ouvert à tous les cavaliers avec au préalable une démonstration des spécialistes de la région de Gallura en Sardaigne. Ceux-ci en galopant doivent attraper une étoile avec leur lance ou leur épée. Un exercice sportif qui allie habileté, agilité, dextérité. Il y aura de beaux lots à gagner grâce aux commerçants de la région et nos sponsors. A Stella est liée à la tradition agricole et rurale et elle est très présente en Sardaigne. Pour des raisons de sécurité, nous ferons ce concours près du site antique avec un couloir balisé pour les cavaliers. On assistera aussi à des acrobaties traditionnelles à cheval avec une association sarde de Fonni ».



Une belle idée de sortie en ce 3ème week-end de janvier.