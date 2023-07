Alain Orsoni quitte la présidence de l’AC Ajaccio

« L’heure de la relève a sonné ! ». Après 31 ans à exercer des responsabilités de dirigeant au sein de l’AC Ajaccio, Alain Orsoni annonce ce mercredi qu’il démissionne de son poste de président. Une décision, précise le club, qui « a été prise avant l’ukase bancaire rendu publique hier ».



« Il est temps d’ouvrir de nouvelles perspectives, d’anticiper sur l’avenir et les évolutions d’un monde professionnel en perpétuel changement. Dans un autre registre, dans le même état d’esprit qui nous anime en choisissant de nous appuyer sur nos jeunes et notre centre de formation, il me paraît nécessaire de rajeunir la direction de l’AC Ajaccio », explique pour sa part celui qui est à la tête du club depuis 1992, dans un communiqué.



« Même si des progrès indiscutables ont été enregistrés, avec à la clé 25 années de professionnalisme, de nouveaux défis sont à renouveler : pérenniser le sportif, continuer à moderniser nos infrastructures, développer nos ressources financières, nous mettre en conformité avec les enjeux écologiques… place aux jeunes donc, place à de nouvelles dynamiques, place à des visions résolument modernes adaptées aux exigences de notre temps », ajoute-t-il en dévoilant qu’un « nouveau président qui aura les pleins pouvoirs sera présenté le 13 juillet ».



« Il lui appartiendra de poursuivre l’aventure et pourquoi pas de nous ramener une fois de plus au sein de l’élite du football professionnel », souligne encore Alain Orsoni. Une conférence de presse doit être organisée jeudi en début d’après-midi afin d'annoncer le nom du successeur du président emblématique de l’ACA.