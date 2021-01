Ajaccio : une rencontre autour des cordées de la réussite au lycée Laetitia

Le lycée Laetitia a organisé un échange en visio conférence entre les élèves et deux anciens lycéens. Cette rencontre entrait dans le cadre des « cordées de la réussite. Ce dispositif vise à faire de l’accompagnement à l’orientation un levier d’égalité des chances. Il s’agit de susciter l’ambition scolaire et aider les jeunes à mieux s’orienter en s’appuyant sur l’expérience de leurs prédécesseurs.



Au sein de l’Académie de Corse, il y a cinq « cordées » avec 250 étudiants tuteurs et 1 000 élèves tutorés. C’est donc en présence de Julie Benetti, la rectrice qu’une classe de seconde a écouté le parcours de Laurène Taddei, étudiante en droit à Aix-Marseille et la Sorbonne et Alexandre Balbi, étudiant à l’ESSEC en stage à Singapour. L’occasion pour les jeunes élèves de prendre note des parcours d’excellence mais aussi de poser des questions pratiques tant sur la scolarité que sur l’expérience personnelle.

Les interrogations se sont donc portées sur les choix des cursus au lycée pour la suite, les bonnes options, le choix des langues etc.

Mais les jeunes ont, également, posé des questions sur la mobilité et comment sont perçus les Corses et la Corse à l’extérieur. Les deux tuteurs se sont montrés très rassurants en indiquant que la scolarité en Corse permettait les grandes écoles comme les lycées du continent et que leurs expériences, y compris à l’étranger, avaient été particulièrement bénéfiques pour leurs poursuites d’études et de carrières.



L’occasion aussi pour la Rectrice de parler aux lycéens en précisant que la réforme du bac donnait une large place à l’orientation en seconde et en première avec 54 heures dédiées. « Nous n’attendons pas des élèves qu’ils aient des certitudes de carrière, mais il s'agit de les aider et les accompagner dans le choix des pistes en fonction de ce qui les anime. Il s’agit de faire ses propres choix, certains s’orientent en fonction de leurs parents en suivant, ou au contraire, en refusant d’emprunter le même chemin. Il est important que le choix soit vraiment celui des élèves. Mieux s’orienter c’est d’abord se connaître mieux soi-même ».