Ajaccio : une étudiante de Supdesign réalise le décor du ferry Moby ZaZà de Moby Lines

Le décor du Moby ZaZà, intitulé "Traversée au Soleil Couchant", propose aux passagers une exploration visuelle de la Corse, de Bonifacio à Erbalunga, en passant par des sites emblématiques tels que le Lion de Roccapina et les Îles Sanguinaires. Une expérience précieuse, pour Alexia De la Foata qui a réalisé ce design alors qu'elle est tout juste en première année. « C’est hyper valorisant parce qu'elle démarre ses études en design, et elle a déjà l'occasion de créer un projet d'une telle envergure. C’est une fierté pour elle et une reconnaissance de son travail », ajoute Marina Martelli.



Au sein de Supdesign, l'accent est mis sur les projets professionnels concrets. « Le but, c'est que les étudiants se fassent un réseau professionnel et une expérience pendant la formation. Le fait d'avoir un projet aussi concret et réel, c'est très important pour l'école et pour les étudiants. Ça leur fait déjà une belle ligne sur le CV », conclut-elle.