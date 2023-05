Ajaccio : un nouveau convoi de matériel de l’ancien hôpital en partance pour l’Ukraine

nt d’ores et déjà pu bénéficier d’une aide de 8800 euros de la Collectivité de Corse pour les aider à financer ces opérations couteuses, les dons financiers leur sont aujourd'hui indispensables pour continuer ces actions.

Le 14 avril dernier, après plusieurs jours de voyage, c’est un peu de l’ancien hôpital d’Ajaccio qui est arrivé dans la ville ukrainienne d’Oujhorod, à l’Ouest du pays, près de la frontière avec la Slovaquie et la Hongrie. Un convoi inédit et très attendu sur place qui a pu faire ce long voyage grâce à la grande chaine de solidarité mise en œuvre par Per a Pace et Solidarité Corse-Ukraine.À la faveur du déménagement du Centre Hospitalier de la Miséricorde dans ses nouveaux locaux, les deux associations avaient en effet sollicité la direction pour récupérer tout le matériel en bon état destiné à la déchetterie, afin de pouvoir l’envoyer vers des hôpitaux ukrainiens qui en ont cruellement besoin. Une demande à laquelle l’établissement ajaccien avait répondu favorablement en mettant notamment à disposition 150 lits médicalisés, quatre tables d’opération et leurs scialytiques ainsi que deux bras d’anesthésie.Le 11 avril, les associations ont donc acheminé un premier semi-remorque de 90m3 avec une partie de ce matériel, plusieurs cartons de pansements, des déambulateurs et fauteuils roulants, mais aussi un groupe électrogène offert par Logirem capable d’alimenter 500 appartements. De généreux dons qui ont notamment été réceptionnés par Olena Korolchuk, fondatrice de l’ONG « Ukraine Resilience Center ».Grâce à l’engagement sans faille des bénévoles des deux associations corses, cette opération s’apprête à connaitre un nouveau volet. Un second semi-remorque de 90 m3 va en effet être chargé ce samedi 13 mai à partir de 9h du matin, à l’ancien hôpital de la Miséricorde. « Le camion partira ensuite par bateau, puis route, pour l’Ukraine jusqu’à l’hôpital d’Oujhorod avec lequel nous avons des liens étroits de solidarité », précise l’association Solidarité Corse-Ukraine.Alors que deux autres convois sont en préparation pour terminer d'acheminer tous les dons, les deux structures appellent aujourd’hui à nouveau à la générosité du public. Si elles oIl est possible de le faire un don via plusieurs canaux :-Par chèque à l'ordre de "Solidarité Corse-Ukraine" à l’adresse Solidarité Corse-Ukraine, Lotissement l'oliveraie Trova, 20167 Alata-Ou par virement sur le compte : IBAN FR76 1027 8091 0800 0202 8030 140 BIC CMCI FR 2A- Par virement sur le compte : IBAN : FR82-1715-0200-0200-000V-6448-N04-CCUTFR21- En ligne sur https://www.helloasso.com/associations/per-a-pace/formulaires/1/widget - Par chèque au nom de Per a Pace à l’adresse Association Per a Pace – BP80214 – 20179 Ajaccio cedex 1