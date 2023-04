Une "énorme chaine de solidarité" pour envoyer le matériel de l’ancien hôpital d'Ajaccio en Ukraine

En tout, ce sont 150 lits médicalisés, quatre tables d’opération, six scialytiques (lumières des blocs opératoires) et deux bras d’anesthésie qui ont été généreusement donnés par l’hôpital ajaccien. Un chargement important auquel se greffe un groupe électrogène déjà confié aux deux associations par Logirem Méditerranée il y a quelques jours.« Nous récupérons aussi des fauteuils roulants, des déambulateurs, quelques cartons de médicaments et de pansements », ajoute encore Muriel Buisson en précisant qu’au vu de l’important don de la structure ajaccienne, un second convoi partira bientôt vers l’Ukraine. Des voyages qui coûtent cependant cher et pour lesquels les deux associations lancent un appel aux dons*, au-delà de l’aide financière qu’elles ont pu recevoir de la Collectivité de Corse.Avec son précieux chargement, le semi-remorque prendra le bateau demain matin à Bastia pour Livourne. Il remontera ensuite jusqu’à la ville d’Oujhorod, proche de la frontière avec la Roumanie, où il devrait arriver en fin de semaine. Là-bas, la présidente de l’association Solidarité Corse-Ukraine, le Dr Nataliya Khobta-Santoni, coordonnera la suite des opérations. « Une partie du matériel va servir sur place. Et puis, l’Ukraine a mis en place un système qui fait que quand on rentre avec une aide humanitaire, cela passe par les ministères à Kiev et ce sont eux qui répartissent ensuite dans les endroits où ils ont le plus besoin », indique Muriel Buisson tandis que le Dr François Pernin conclut : « Une fois de plus, la Corse est extrêmement généreuse et cette générosité dure et reste discrète ».