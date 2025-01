Ajaccio : un motard gravement blessé dans un accident sur la Rocade

Le motard, âgé d’une trentaine d’années, a été pris en charge par les secours et transporté d’urgence au centre hospitalier d’Ajaccio, selon le service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud.



Deux autres personnes, en état de choc après la collision, ont également été assistées sur place par les sapeurs-pompiers. L’intervention a mobilisé deux véhicules de secours et d’assistance aux victimes ainsi qu’un véhicule de désincarcération.



Pour l’heure, les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer.