Ajaccio : un forum sur l’avenir de la citadelle

Cette journée sera l’occasion pour les ajacciens de découvrir ce lieu magique et de partager des idées pour l'évolution de la citadelle. De 15h à 21h, à l’hôtel de ville, les citoyens pourront découvrir les projets déjà émis, en débattre avec d'autres ajacciens et imaginer votre citadelle « idéale », en tenant compte des qualités et des contraintes de ce site unique.







Les équipes sur place expliqueront le fonctionnement et l'enjeu de la réunion. Il sera possible de visionner un film sur la citadelle, de s’informer grâce aux supports spécialement conçus pour la concertation, ensuite place à la discussion autour d’une table de travail pouvant accueillir jusqu’à huit personnes. Objectif : écrire sur un fond de plan les propositions pour les usages de l'espace public et des bâtiments. Les participants débattront de ces différents usages, qu'ils pourront lister sur une feuille vierge d'abord, puis inscrire ensuite sur le plan une fois qu'ils ont choisi leurs emplacements. Ils manipuleront les volumes des bâtiments qu'ils poseront sur le plan, puis qu'ils enlèveront pour écrire sur le fond de plan.



Une fois le plan terminé, le groupe va l'afficher sur un mur de la salle, et complète le panneau des propositions déjà affiché.











Autour du forum







Pendant le forum, les participants qui n’auront pas encore pu visiter la citadelle pourront le faire. Deux départs sont prévus, le premier à 15h30 puis à 17h00 depuis l’hôtel de ville par groupe de 20 à 30 personnes.



La synthèse de tous les travaux menés depuis le 28 juin 2019 sera présentée le 17 octobre 2019 à 18h00 à l’Espace Diamant. Il sera encore permis de faire des propositions lors de cette réunion, qui marque la fin de la première phase de concertation. En attendant vous pouvez trouver toutes les informations sur le site officiel de la ville d’Ajaccio : www.ajaccio.fr dans l’onglet dédié à l’avenir de la citadelle : https://www.ajaccio.fr/CITADELLE-D-AJACCIO-GRANDE-CONCERTATION-PUBLIQUE-DU-28-JUIN-AU-20-OCTOBRE-2019_a8219.html



Retrouvez également toute l'actualité sur les réseaux sociaux sur Facebook Ville d'Ajaccio - Cità d'Aiacciu et sur Instagram #ACitadellaDiDumani