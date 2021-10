Ajaccio : u Palazzu di a Cullettività se pare de rose en soutien aux femmes atteintes d'un cancer

En ce mois d’octobre 2021 consacré à la 28e campagne d’Octobre Rose, de nombreux acteurs insulaires se mobilisent pour soutenir les femmes atteintes d’un cancer du sein.

Le rose est visible un peu partout comme à l'assemblée de Corse qui se veut solidaire de cette campagne de sensibilisation qui a le but d’informer sur la maladie et promouvoir les dépistages précoces.

A l’initiative de la présidente Nanette Maupertuis l’Assemblea di Corsica s'est donc parée de rose. Depuis ce mercredi 27 octobre la façade du Grand-Hôtel de la Collectivité est éclairée avec cette couleur symbole de la lutte contre la maladie. Le logo et les visuels de l’Assemblée ont également été colorés pour l’occasion.



La Ligue Contre le Cancer de Corse du Sud sera présente pour sensibiliser et distribuer de la documentation aux élus et aux personnels lors des sessions ordinaires du jeudi 28 et vendredi 29.