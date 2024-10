Ajaccio : tensions autour de la renégociation des accords sociaux chez Muvistrada. FO monte au créneau

La situation de la SPL Muvistrada, la société qui gère les transports urbains de la Ville d’Ajaccio, n’est pas bonne, avec un déficit structurel avoisinant les 600 000 euros annuels. Dans cette optique, et comme l’a annoncé Stéphane Sbraggia, le maire de la Ville et Président de la CAPA, : « Chacun doit faire sa part (…) Un certain nombre d’accords sont actuellement renégociés. L’opérateur a un coût de fonctionnement trop important. Il vaut mieux gérer l’existant pour développer demain, en faisant preuve d’honnêteté intellectuelle. Il faut arrêter de raconter des salades, en particulier aux agents. Il y a des usagers qui sont mécontents du service, avec des problèmes RH, chacun le sait ».



« Ce sont les salariés qui vont devoir régler la facture de l’armée mexicaine de la SPL »



Des propos qui sont mal passés du côté du syndicat FO de Corse du Sud et de Marcel Santini, son secrétaire général, qui a tenu à répondre, ce mercredi matin lors d’une conférence de presse organisée dans ses locaux, avenue Kennedy d’Ajaccio : « On nous dit clairement que pour régler les problèmes de la SPL, il faut attaquer les acquis sociaux des salariés. Nous aimerions que son honnêteté intellectuelle ne l’empêche pas de regarder ce qui se passe à la SPL au niveau de certains emplois de complaisance. Depuis le début de la crise en février 2024, l’organigramme de l’entreprise n’a pas bougé d’un iota. Nous avons toujours quatre directeurs et un secrétariat abondant dont le coût total était, pour le seul exercice 2022/2023, de 888 000 euros de salaires bruts soit 1 300 000 euros charges patronales comprises (…). Il ne voit pas les emplois de complaisance, pourtant créés par sa propre administration. Non, il ne voit que les quelques accords d’entreprises favorables aux salariés. Ainsi, ce sont eux qui régleront la facture de l’armée mexicaine ».



« Une perte de revenus entre 400 et 500 € mensuels par salariés »



Selon le syndicat, les délégués de l’entreprise ont reçu un courrier de dénonciation d’un bon nombre d’acquis sociaux, en date du 27 septembre 2024. Avec dans les propositions, la tenue d’une première réunion, le 28 novembre 2024, une date trop tardive pour Marcel Santini : « En d’autres termes, on ne négocie rien, on joue la montre. Alors soit Mr Sbraggia raconte des salades, soit il y a des négociations, dans les couloirs, dont nous ne sommes pas au courant. Ce ne serait guère étonnant tant les discussions secrètes, les pactes passés dans les couloirs, sont la marque de fabrique du CA de la SPL ».



Prime de transport, prime spécifique à la conduite, 13e et 14e mois soumis à obligations, et régime de subrogation, la dénonciation des acquis des salariés de Muvistrada représenterait entre 400 et 500 € par mois, : « Cela représente un coût considérable et insupportable pour tous les chauffeurs. On veut remettre en cause le régime de subrogation alors que c’est un acquis de la Convention collective. Nous avons également appris qu’ils souhaitent mettre en place, un projet de clause du grand-père, qui consiste à pratiquer des embauches à partir de 2025, en deçà des accords actuels d’entreprises. Nous ne laisserons pas faire cela. Pour nous, l’heure est à la mobilisation et à l’action ». Selon nos informations, un courrier visant à dénoncer l’ensemble des acquis sociaux devrait être adressé prochainement à l’ensemble des salariés de la SPL Muvistrada.