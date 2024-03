Ajaccio sur le podium des villes les plus sûres de France

Dans quelle ville est-on le plus en sécurité ? C’est la question à laquelle tente chaque année de répondre Le Parisien-Aujourd’hui en France à travers son palmarès des villes de plus de 50 000 habitants les plus sûres de France métropolitaine. Dans son édition de samedi dernier, le quotidien met ainsi en lumière son top 20 pour l’année écoulée en se basant sur les données du ministère de l’Intérieur issues du service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) qui recensent, pour une dizaine de catégories de faits, les infractions ou plaintes enregistrées par la police et la gendarmerie rapportées au nombre d’habitants. Quatre grandes familles de délits sont prises en compte par Le Parisien pour établir son classement : les agressions (qui comptent pour 35% de la note finale obtenue par la ville), les vols (25%), les cambriolages (20%) et les nuisances du quotidien comme le trafic de stupéfiants les dégradations volontaires (20%).



Au vu de ces données Cherbourg-en-Cotentin, dans la Manche, arrive en tête, juste devant Boulogne-Billancourt, dans l’Ouest parisien. Avec une note globale de 15,35/20 occupe pour sa part la troisième place du podium. Comme la cité impériale, plusieurs villes de taille moyenne du territoire figurent également dans la première partie du tableau. « Dans ces agglomérations peuplées en général de 50 000 à 150 000 âmes, les agressions déclarées sont moins fréquentes, tout comme les dégradations et destructions volontaires », indique le Parisien en relevant toutefois que cette tranquillité « peut s’expliquer à la fois par la taille modeste de ces villes et par l’harmonie relative en matière de niveau de vie des populations ».



À noter par ailleurs que les grandes villes sont à la traine de ce classement. Strasbourg est en effet la première commune de plus de 200 000 habitants à apparaitre à la 41ème place. Paris et Marseille, n’arrivent pour leur part respectivement que 104ème et 116ème.