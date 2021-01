Ajaccio : sept mois après les inondations, de nouveaux locaux pour les Restos du Coeur

Sept mois presque jour pour jour après avoir tout perdu dans les inondations qui ont ravagé le quartier des Salines, les Restos du Coeur revivent. L’association ajaccienne a enfin retrouvé des locaux dans le quartier des Padules, rénovés et mis à disposition par la mairie suite au déménagement du collège. « Nous ne pouvions pas rester sans rien faire » explique le maire Laurent Marcangeli, « Cela me tenait à cœur que cette association soit bien logée » poursuit-il.



Depuis la perte de leur local des Salines, les Restos du Coeur ne pouvaient plus compter que sur leur site de Mezzavia. Alors ce relogement, c’est un soulagement pour le président de l’association Raymond Ceccaldi : « J’ai souvent râlé parce que ça n’allait pas assez vite, mais merci aux services de la Ville » lance t-il. Les 1 300 familles bénéficiaires qui viennent chaque semaine récupérer des denrées alimentaires mais également bénéficier des services d’accompagnement de l’association pourront donc désormais être reçues « dans des conditions dignes ».



D’autant que le président prévoit une augmentation importante des inscriptions pour les mois à venir : « Le gros de la crise va intervenir lorsque les aides de l’État vont cesser ». Aussi, il s’attend à partir de février, mars, qui constituent déjà le pic d’inscriptions « à un doublement » des demandes. « J’ai prévu qu’avant fin avril, nous ferions 100 000 repas de plus, c’est énorme » confie t-il. Une perspective peu optimiste, qui pousse Raymond Ceccaldi à lancer un appel au bénévolat : « Chacun peut s’engager, et donner un peu de son temps » conclut-il.