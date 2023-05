Ajaccio se met à l'heure étrusque

Si l’on connaît bien certaines grandes civilisations qui se sont épanouies en Méditerranée – à commencer par les Grecs et les Romains - celle des Étrusques est moins familière. Pourtant, cette civilisation pré-romaine, qui a rayonné depuis le centre de la péninsule italienne et la côte tyrrhénienne, a laissé derrière elle les vestiges d’une société aussi fascinante que singulière, dont la Corse garde des traces. "Ce grand peuple d’Italie demeure méconnu et mystérieux pour le grand public. explique Pourtant, l’une des clés de compréhension des Étrusques réside sur l’île, ou plus exactement sur le site du Lamajone, à Aléria." explique Simone Guerrini, adjointe au maire, élue à la Culture et au patrimoine. C'est donc pour mettre faire connaitre au plus grand nombre cette partie de l'histoire corse que la municipalité a organisé la manifestation La Corse dans le monde étrusque : un mois d'animations, expositions, conférences, ateliers ponctué de nombreux rendez-vous culturels dans les médiathèques de la Ville et à la Citadelle.Pour cette opération, la Ville d’Ajaccio a pu s’appuyer sur des partenaires chevronnés : Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Corse, Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives), Université de Corse via sa Fédération de recherche Environnement et Société (FRES), Laboratoire régional d’archéologie (LRA), ainsi que l’association Artefact.Entre autres rendez-vous, le public aura ainsi l’opportunité de découvrir dès le 11 mai une exposition unique « Les plantes à parfum dans l'Antiquité » (Médiathèque des Cannes, 17 heures) et d’assister à la conférence de Jean Castela, professeur agrégé de Géographie à l'Università di Corsica et docteur en Histoire des Civilisations, sur le thème « La Corse et les Corses dans la dynamique du monde étrusque et de l’espace tyrrhénien » (Citadelle, 18 heures).Autre temps fort, le 16 mai à la Médiathèque des Cannes (18 heures), avec la conférence de Laurent Vidal, responsable scientifique de l’opération conduite par l’Inrap sur le site d’Aléria, qui a mis au jour avec son équipe, en 2019, un tombeau étrusque. Cette découverte a eu un fort retentissement dans le monde scientifique et a constitué la base d’un documentaire diffusée la chaîne Arte en 2022. Laurent Vidal racontera cette fabuleuse découverte.Enfin, pour compléter son cycle de conférences et offrir des ateliers jeunesse de qualité, le réseau des médiathèques et des bibliothèques s’est adjoint les compétences du LRA et de l’association Artefact, animés par des archéologues confirmées : Hélène Paolini-Saez et Nadia Ameziane-Federzoni.Le jeune public pourra notamment s’adonner à la création de parures étrusques et découvrir les mythologies étrusque et romaine par le biais de jeux. La Ville d’Ajaccio offre ainsi une occasion unique aux Ajacciens de découvrir cette civilisation mystérieuse et fascinante que sont les Étrusques et leur héritage en Corse.Le programme détaillé est à retrouver sur : www.ajaccio.fr