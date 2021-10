Ajaccio révise son périmètre de sauvegarde pour redynamiser le centre-ville

Dans la continuité de la stratégie de redynamisation du centre-ville initiée en 2015, l’Observatoire du commerce et de la consommation, mis en place par la municipalité ajaccienne pour sonder la situation commerciale du territoire ajaccien, a commandé en début d’année une enquête à l’AID (agence spécialisée dans le développement économique) dont les premières analyses ont été présentées lors de la session du conseil municipal du 27 septembre.

L’enquête s’est déroulée en deux phases.

La première, en février 2021 portait sur le sentiment des clients sur le centre-ville ajaccien sur l'offre commerciale, mais également sur le cadre de vie en général : accessibilité, environnement, mobilité…

L’hypercentre ajaccien a obtenu la note de satisfaction de 2,5/5 de la part des habitants ou visiteurs provenant des quartiers voisins : Saint-Jean/Loretto, Salines/Cannes, Sainte-Lucie…

La deuxième phase, survenue en mars 2021 a permis d’étudier le secteur via la voix des commerçants.

Les résultats de l’enquête montrent que 89% des commerçants de l’hypercentre sont locataires des murs où ils exercent leur activité (avec une valeur locative supérieure à la moyenne nationale).

Avec plus de la moitié des commerçants installés depuis plus de 10 ans, et des bonnes perspectives pour les 3 prochaines années : 37% se voient poursuivre leur activité, 24% souhaitent la développer… le commerce du centre-ville ajaccien semble plutôt stable.





Une disparité est toutefois notable quant à la nature des commerces : certains secteurs sont bien représentés : 23% d' activités de service, 20% de cafés, bars, restaurants… d’autres pas assez : le secteur de l’équipement de la maison représente seulement 3% des commerces, celui de l’alimentaire 8%…

Une situation plutôt stable

Malgré ces inégalités connues par la municipalité, le centre-ville d’Ajaccio n’est toutefois pas sinistré, avec 1 410 cellules commerciales actives.

Stephane Sbraggia indique que les analyses découlant de cette enquête "permettent de dégager des pistes d’amélioration. La municipalité sait par exemple qu’elle devra mettre l’accent sur l’immobilier pour pallier à toute vacance commerciale, et combler les secteurs sous représentés."

Prenant l’exemple du Cours Napoléon, artère principale de la Ville, accueillant 9% de commerces alimentaires (une bonne représentation est estimée entre 13 et 15%), Stephane Sbraggia précise :

« On n'est pas loin ici d’un taux correct, on sait par conséquent que l’on doit observer l’immobilier : si un local commercial se libère, la mairie a le pouvoir de préempter et de donner la priorité à un commerce d’alimentation à des prix concurrentiels, la ville d’AJjaccio se veut facilitatrice de la reprise et du maintien de l’activité. »

A noter que malgré une situation commerciale plutôt saine, le chiffre d’affaire de 55% des commerçants de l’hypercentre a été impacté par la Covid-19.



Des efforts à poursuivre

Pour aller plus loin dans la revitalisation du centre-ville, Stephane Sbraggia indique que tous les secteurs doivent être mis en synergie : attractivité, mobilité, accessibilité, environnement, mise en valeur du patrimoine…

« Se rendre en centre-ville, c’est trouver des commerces et pouvoir s’y rendre facilement par le biais de modes alternatifs, et trouver des choses que l’on ne trouve pas en périphérie, sans pour autant rentrer dans une démarche de concurrence, mais plutôt en complémentarité » précise t’il.

« il faut relier tous les atouts du centre-ville, pour attirer et donner un prétexte d’y rester, d’y séjourner, de consommer des nuits d’hôtel, d’aller au restaurant, ou encore de s’y promener ! Ajaccio possède un patrimoine paysager remarquable, il faut donner une nouvelle vision du territoire ! Il ne suffit pas d’avoir une belle enseigne, il faut que la ville soit agréable ! » ajoute l’élu avec enthousiasme.

Stephane Sbraggia indique que la Mairie d’Ajaccio poursuivra sa reconquête du centre-ville en misant sur la proximité, qui selon lui a déjà fait ses preuves avec l’aménagement de la Place Campinchi et l’ouverture du Marché des Halles :

« Quand il y a du monde au marché, il y a du monde dans les commerces ! L’aménagement de la place Campinchi s’insère dans la politique de proximité que nous avons engagée, nous n’avons cependant rien inventé. Auparavant, c’était une place fréquentée, avec un marché, nous avons juste voulu lui redonner vie. Aujourd’hui les ajacciens se la sont appropriée : ils jouent aux boules, s’assoient autour des fontaines pour discuter, ils y ont créé des habitudes ! » dit-il avec émotion.

L’élu ajoute que plusieurs projets seront engagés dans le centre-ville : la rénovation de l’hôtel de Ville avec un musée au second étage, la piétonisation de la ville génoise jusqu’à la Citadelle…

« Nous voulons redéfinir les contours d’une ville qui a des trésors cachés ! » conclut-il.