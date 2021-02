Ajaccio : quinze mois de travaux pour moderniser la traversée de Mezzavia

Les travaux de modernisation de la traversée de Mezzavia, qui relie le giratoire d’Aqualonga et la RD81, vont débuter ce lundi après plusieurs années de "mis" en sommeil" en raison du développement des zones commerciales de Sarrola et de Mezzavia. Cette nouvelle route s'inscrit dans un projet global pour Mezzavia qui offrira « un nouveau souffle pour le quartier, avec le projet du téléphérique qui aura son terminus dans le secteur » explique Jacques Billard, adjoint au Maire pour les travaux de proximité.

La Collectivité de Corse a délégué la maîtrise d’ouvrage à la Ville d’Ajaccio par le biais d’une convention. « La Ville a obtenu la réalisation de ce chantier car historiquement elle a plus d’expérience pour les travaux en zone urbanisée. C’est elle qui a l’expertise pour assurer les concertations avec les commerçants, les riverains, et la réalisation des aménagements » explique Xavier Luciani, Directeur des Grands travaux de la Ville.

Intégrer de la mobilité douce et améliorer la circulation

Etendue sur un linéaire de 680 mètres, cet artère se trouve à l’heure actuelle dans un état général assez dégradé. « L’opération revêt plusieurs objectifs. Tout d’abord intégrer davantage de mobilité douce, recréer de l’espace public pour le piétons et, enfin, apaiser la circulation sur un axe routier aujourd’hui sur fréquenté » poursuit Xavier Luciani.

A ce titre, l’aménagement prévoit l’intégration de trois plateaux traversant pour renforcer la sécurité des piétons, la création de deux trottoirs latéraux en béton mis aux normes réglementaires ainsi qu’une piste cyclable bi-directionnelle.

La municipalité souhaite également recréer une place publique, remplacer le mobilier urbain et introduire un éclairage de lanterne à LED dernière génération et basse consommation, en harmonie avec ceux déployés sur la Rocade. Le réseau pluvial, jusqu’alors quasi inexistant, sera renforcé.

Dans la continuité de sa politique pour réintroduire l’arbre en Ville, des plantations d’arbres comme le frêne, l’olivier et des petits arbustes viendront embellir le quartier.

Le coût du projet a été évalué sur deux volets. Le premier concerne les travaux de VRD et de chaussées. Il est financé par la CDC à hauteur de 2 800 000 euros.

Le deuxième volet, pris en charge par la Ville d’Ajaccio, à hauteur de 725 000 euros concerne la pose d’éclairage, les espaces verts et le mobilier urbain.