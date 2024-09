Ajaccio : quatre jours de rencontres artistiques et culturelles sur le thème du travail

« Comment faire du salaire une institution révolutionnaire ? » C’est à partir de cette question posée par Bernard Friot, économiste et sociologue du travail, que l’équipe d’Operae nous invite à repenser le travail à travers des œuvres cinématographiques, littéraires et théâtrales. Jenny Delécolle, coordinatrice de la manifestation, explique les contours de l’édition 2024 : « Pour cette 4e édition, nous avons choisi d'aborder le thème du droit au salaire. Dans notre société actuelle, la précarité est de plus en plus présente, notamment chez les indépendants, les auto-entrepreneurs, les intermittents et tous ces saisonniers qui n’ont pas un revenu fixe tout au long de l’année. Nous allons donc débattre de ces enjeux avec la présence de deux invités de premier plan, Bernard Friot et Aurélien Catin. »



Cinéma, théâtre et conférences-débat avec Bernard Friot et Aurélien Catin

Pour cette 4e édition, l’association Operae propose un programme riche et varié dans des lieux aussi divers que le cinéma Laetitia, la salle « A Scopa » à la Citadelle d’Ajaccio, mais aussi à la Préfecture et au Jockey Bar pour la soirée d’ouverture. Autour de deux prestigieux invités, Bernard Friot et Aurélien Catin, et en lien avec leurs interventions – dont la première, « Enrichir la citoyenneté d’une souveraineté sur le travail », se tiendra dans les locaux du CESECC et sera introduite par Marie-Jeanne Nicoli.



Le cinéma sera largement à l’honneur, au service de la révolution, avec notamment une séance autour de la lutte pour la maîtrise du travail des salariés de l’entreprise LIP : projection de « Puisqu’on vous dit que c’est possible » de Chris Marker et de « Fils de LIP » de Thomas Faverjon, suivie de la version intégrale de « La Commune » de Peter Watkins. Sur le plan théâtral, la Compagnie « Sub Tegmine Fagi » présentera ses deux dernières adaptations de récits littéraires sur le travail : « Camera obscura » de Manon Delatre et « Feuillets d’usine » de Joseph Ponthus, avec en introduction « Prenons le pouvoir sur nos retraites » de Bernard Friot, suivi d’une rencontre-discussion.



L’autre temps fort de ces rencontres sera le débat-rencontre avec le très engagé Aurélien Catin, membre du collectif La Buse, de l’association « Réseau Salariat » et du syndicat STAA-CNT-SO, à la médiathèque des Jardins de l’Empereur. « Alors que les luttes syndicales sont souvent défensives, les organisations d’artistes-auteurs mènent actuellement un combat offensif pour intégrer l’assurance-chômage. Avec une revendication exemplaire et enthousiasmante, basée sur le principe de continuité du salaire, voilà une mobilisation qui pourrait nourrir les luttes de bien d’autres secteurs exclus du salariat », poursuit Jenny Delécolle. Un atelier sur l'évolution de la fiche de paie à travers les luttes se déroulera avec les élèves de terminale en gestion comptabilité du lycée Finosello.







Le programme complet est disponible sur : www.operae.net



