Ajaccio : plus d’un millier de manifestants pour dire "non" à la drogue"

« Franchement, il y en a marre, cela fait maintenant des mois que ces trafics de drogue se déroulent juste en bas de mon immeuble », déplore Antoinette, une habitante du quartier des Cannes à Ajaccio. Comme elle, plusieurs centaines d’ajacciens et d’insulaires, se dont donnés rendez-vous devant l’école élémentaire « Pasquale Paoli » dans le quartier des Cannes.

Des jeunes, des vieux, des femmes, des Ajacciens de tous bords se sont retrouvés afin de dénoncer les menaces physiques envers des agents de la propreté urbaine dans la nuit de samedi à dimanche.



Élue territoriale à Core In Fronte, Véronique Pietri, qui a été enseignante pendant plus de 15 ans dans cette école a « tenu à être là » avec une forte délégation du parti nationaliste, « afin de soutenir les agents municipaux, mais aussi les habitants du quartier qui souffrent de la situation. Le Peuple corse ne cédera pas une seule parcelle de ses terres aux dealers, qui participent à la destruction de notre jeunesse. Il y a maintenant un énorme travail de prévention à faire auprès des jeunes ».



Une volonté également affichée par les représentants du Partitu di a Nazione Corsa et de Pierre Poli, son conseiller territorial : « Il ne faut pas que ce rassemblement reste sans suite. Il va falloir travailler sérieusement pour endiguer ce fléau qui fait des ravages chez nous ».



Seule représentante parmi les élus de la majorité territoriale, Danielle Antonini a, elle, entendu un « ras-le-bol qui est en train d’émerger. Mais c’est un problème qui date et la Collectivité se penche depuis plusieurs mois sur ces conduites addictives et cette problématique de la drogue en Corse. Ce n’est pas nouveau. Il faut maintenant travailler sur la prévention et l’éducation avec une participation sociale et sociétale ».



« La Drogue ? Le cancer de la Corse »



À noter également la présence de plusieurs élus de la Majorité municipale, Stéphane Vannucci, Alain Nicolai et Charly Voglimacci, l’adjoint à la propreté urbaine : « La Drogue c’est le cancer de la Corse, c’est un combat légitime et universel qui ne doit pas avoir de couleurs politiques, il faut être uni sur ce front. Ce qui s’est passé il y a quelques jours à Ajaccio ne devrait jamais arriver en Corse et même ailleurs. On ne demandera jamais la permission de rentrer dans nos quartiers, on le refusera toujours ».



Du côté de l’association « Palatinu », présente en nombre avec plusieurs dizaines de sympathisants, Nicolas Battini, son président souhaite recentrer le débat : « Le trafic de drogue en Corse, cela ne date pas d’hier, mais ce qui est nouveau, c’est une volonté de certains d’hégémonie territoriale et de sécession territoriale, comme cela s’opère sur le Continent. La Corse n’est pas isolée des phénomènes qui secouent le reste de l’Occident : les recettes utilisées sont les mêmes et risquent malheureusement d’arriver chez nous si rien ne se passe ».



Des tirs de bombes agricoles à l’arrivée Place des Cannes



En revanche, Corsica Libera semblait avoir laissé la place aux jeunes dans le rassemblement. Un cortège qui a ensuite pris la direction de la Place des Cannes au son des "On est chez nous" et "Tutt'inseme", largement repris par la foule. La tension est alors brusquement montée d’un cran avec des tirs de bombes agricoles, à l’endroit supposé des points de deal. Des tags « À A Droga Fora » et « Arabi Fora » ont rapidement fleuri sur les devantures des garages et d’un immeuble, sous les applaudissements des habitants du quartier. Quelques chants hostiles ont également été lancés envers les dealers avant qu’un attroupement ne se forme sur les hauteurs de Castel Vecchio.

Un dispositif de forces de l'ordre était présent autour du quartier, mais est resté discret tout au long du rassemblement.

Les manifestants sont ensuite longuement restés sur la Place avant de quitter les lieux peu avant 20 heures…