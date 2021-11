Ajaccio : les terrasses éphémères prolongées jusqu’au 31 décembre

C’est un « coup de pouce » de la municipalité aux commerçants. Les terrasses estivales des bars et restaurants pourront être prolongées jusqu’au 31 décembre. Habituellement, cette occupation du domaine public est accordée du 1er avril au 31 septembre, avec une prolongation possible, à titre exceptionnel, jusqu’au 31 octobre.



Mais la crise a changé la donne. « La poursuite de la pandémie, avec encore quelques difficultés économiques et le fait qu’il n’y ait pas d’emplacements alimentaires cette année au marché de Noël nous a décidé à prendre cette mesure », explique Pauline Palumbo, directrice du commerce, de l'artisanat et du domaine public de la Ville d’Ajaccio.



Une « opportunité économique » donc, dans la droite ligne des mesures prises l’an dernier lors de la crise sanitaire comme l’exonération de redevance. Une quarantaine d’établissements sont concernés par la mesure. « Le périmètre est celui du centre-ville, avec la rue du Roi de Rome, la rue Bonaparte ou le boulevard du Roi Jérôme », détaille Pauline Palumbo. Un secteur où la circulation est dite « apaisée », avec, notamment une limitation à 30 km/h. Les établissements devront s’acquitter d’une redevance de 19,20 euros par mètre carré et par mois.



Faut-il s’attendre à la reconduction de la mesure chaque année ? « Nous sommes dans un cadre très dérogatoire qui s’appuie sur le contexte économique et sanitaire », insiste la directrice. « En aucun cas, la mairie estime qu’elle va reproduire ce schéma tous les ans », conclut-elle.