Ajaccio : les projets lauréats du 1er palmarès d'architectes en Corse sur les grilles de la préfecture

A l'initiative de la Maison de l'Architecture de Corse, en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Corse, une exposition des projets lauréats du 1er concours d'architectes de Corse, dont nous nous sommes fait l'écho en son temps, a eu dans un endroit pour le moins insolite.C'est en effet sur les grilles de Palais Lantivy qui abrite la Préfecture de Région, Cours Napoléon à Ajaccio que ces projets sont exposés.Rappelons qu'un appel à candidature a été lancé auprès des architectes ayant réalisé des projets en Corse et que pas moins de 110 de ces projets ont été présentés et 45 ont été retenus.En septembre dernier, un jury international présidé par Umberto Napolitano, de l'Agence LAN et composé de professionnels et représentants du monde culturel a désigné 11 lauréats qui ont reçu leur trophée.Ce sont donc les projets des 11 lauréats de ce premier palmarès d'arc hitectes de Corse qui sont exposé sur les grilles de la Préfecture de Région à Ajaccio.Une initiative grandement appréciée par le public.





Les projets lauréats exposés



Catégorie XS : eXtra-Small

Observatoire du Cerf corse

Saint Pierre Venaco, Quenza et Castifao – 2A

Architecte : ORMA ARCHITETTURA



Catégorie S : Small

Résidence R

Sotta - 2A

Architecte : Nicolas GIANNI



Catégorie M : Medium

Groupe scolaire « A Strega »

Santa Maria Siche - 2A

Architecte : Amelia TAVELLA ARCHITECTES



Catégorie L : Large

Théatre « A Stazzona »

Pioggiola – 2B

Architecte : VILLA BATTESTI & ASSOCIES

Catégorie XL : eXtra Large

Opération Grand Site – Pointe de la Parata. Centre d’accueil visiteurs

Ajaccio – 2A

Architecte associé : MB ARCHITECTURE

Mandataire : APS Paysagiste

Les prix Spéciaux



Hors Catégorie

Mulinu Vivu

Pietracorbara – 2B

Architecte : Damien ANTONI, SYVIL

En cours de livraison

Rénovation de la salle des fêtes de Tolla et création d’un espace scénique

Tolla – 2A

Architecte : CGZ