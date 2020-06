Ajaccio : les militaires ont quitté la citadelle

« Il a été particulièrement long et compliqué d’avoir les clés » reconnait Laurent Marcangeli. Mais le voici enfin, en tant que maire de la ville, propriétaire des lieux. Le procès-verbal de passation a été signé avec le colonel Ribette, en présence du député Jean-Jacques Ferrara. Après un demi millénaire de présence militaire, le moment est historique pour Ajaccio. « Cet endroit a une âme », confie le maire, « en plein coeur de la ville mais hors du temps ». Un lieu chargé d’histoire, qui a vu les derniers instants du résistant Fred Scamaroni, qui mit fin à ses jours le 19 mars 1943 dans sa cellule pour ne rien révéler des informations qu’il détenait.

Malheureusement, après près de quinze années d’abandon, le site tient plus aujourd'hui du « village fantôme », de l’aveu même du Lieutenant-colonel Mercury, chef d’emprise du site. « Il était temps que cette citadelle renaisse », poursuit-il. Des travaux majeurs sont donc à réaliser pour aménager les 2 hectares de terrain et 26 000m2 de surface habitable mais « ils sont difficiles en raison du classement du lieu » explique Laurent Marcangeli. C’est un chantier monstre pour la municipalité, qui devra user de partenariats avec le privé pour redonner vie au lieu. « Mais cet endroit restera propriété de la ville » assure le maire.



Quel sera alors le nouveau visage de la citadelle ? « Un espace de vie culturelle et économique » dont les contours restent encore flous pour le moment. Le Lieutenant-colonel Mercury prévient, dans son discours de passation qui ressemble à un dernier hommage, de ceux que l’on rend aux militaires tombés au combat « il ne faudrait pas commettre le péché d’oublier d’où elle vient ».



Prochaine étape pour le site ?

Déjà nettoyé par les aviateurs, marins et personnels de l’armée de terre, il devra maintenant être dépollué, puis subir un confortement de ses remparts avant d’entrer véritablement dans le vif du sujet, la phase « projet ». Les ajacciens ne sont donc pas près de pouvoir déambuler dans les allées de leur nouvelle citadelle. Laurent Marcangeli lui-même l’admet : « Peut-être que je ne serai pas le maire en place quand les derniers coups de peinture seront mis ».