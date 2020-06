Ajaccio : le grand jour des bars et restaurants après douze semaines de fermeture

« Enfin ! » c’est le mot qui revient dans toutes les bouches, parfois masquées. Pour les clients comme pour les restaurateurs et les cafetiers, il était temps. Ces derniers se préparent à l’ouverture depuis plusieurs jours. Le temps n’est pas au rendez-vous mais qu’importe, les ajacciens retrouvent doucement leurs habitudes. Même si pour l’instant, la reprise reste calme. Les terrasses sont encore loin d’être bondées.

Pourtant, les restaurateurs ont joué le jeu. À la Terrasse du Port, la mise en place est faite, dans les règles de l’art. Ou plutôt dans celles du protocole sanitaire. Une semaine que Michel, le gérant, travaille avec son équipe sur la nouvelle disposition du restaurant : un mètre en chaque table, de maximum dix personnes, un sens de circulation affiché. « Cela nous fait perdre 30 à 40% de tables » explique t-il.



Gel hydroalcoolique à disposition, menus imprimés sur des sets de table jetables, ici comme dans de nombreux établissements, le restaurateur ne lésine pas sur les moyens pour le bien-être de la clientèle. Mais cela a un coût.



Doit-on alors s’attendre à une répercussion sur les prix ?

« Non, car nous savons que c’est compliqué pour tout le monde en ce moment » déclare Michel.



« Ce qui est important pour nous c'est de rassurer les gens, et de leur donner envie de revenir ».

Reviendront-ils ? « Pour aujourd’hui nous avons quelques réservations, nous verrons bien ».

Pour lui, le mois de mai est généralement important, avec ses nombreux ponts qui permettent aux touristes et aux locaux de profiter de l’île. Même si « on commence vraiment bien à partir du 21 juin, avec la fête de la musique ». Comme les autres cafetiers et restaurateurs, le gérant espère se rattraper sur l’arrière saison.



Le préfet Franck Robine, qui a fait le déplacement pour l'ouverture de l'établissement, tient à rassurer. « La Corse a besoin de travailler et c’est ce que je suis venu voir ici. C'est un signal positif que je veux lancer ». Un signal plus que jamais nécessaire, en cette période où de nombreuses incertitudes pèsent encore sur la saison à venir.