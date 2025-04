Ajaccio : le Marathon revient ce dimanche pour sa 34e édition

Ils seront nombreux, ce dimanche matin, à s’élancer depuis la statue Marcaggi, face à la mer. Pour la 34e fois, Ajaccio vivra au rythme des foulées avec le retour de son marathon et de ses épreuves associées : semi-marathon et 10 km. Plus de 1 000 participants sont attendus pour cette édition 2025, portée comme chaque année par l’ASPTT Ajaccio Athlétisme. Trois formats sont proposés, accessibles à différents niveaux de pratique : le marathon (42,195 km), le semi-marathon (21,1 km) et une course de 10 km. Tous les départs seront donnés à 9h, depuis le front de mer.



Un parcours entre ville et littoral

Le tracé suit la route des Sanguinaires jusqu’à la pointe de la Parata. Un itinéraire emblématique du golfe d’Ajaccio, apprécié autant pour sa beauté que pour ses conditions de course. Les marathoniens effectueront deux allers-retours, les semi un seul, tandis que les coureurs du 10 km feront demi-tour plus tôt sur la route.

Des points de ravitaillement sont répartis sur le parcours, avec également des zones d’épongeage, conformément aux règles de la Fédération française d’athlétisme. Les coureurs du marathon devront respecter plusieurs barrières horaires : 2h30 pour le passage au semi, 3h45 au dernier demi-tour, et 5h pour franchir la ligne d’arrivée.



Derniers préparatifs avant le départ

Les derniers dossards peuvent être récupérés vendredi 4 et samedi 5 avril de 14h à 18h30 au magasin Décathlon d’Ajaccio. Les inscriptions ont été closes jeudi à 20h. Côté circulation, des restrictions sont à prévoir dimanche matin, notamment sur la route des Sanguinaires, pour assurer le bon déroulement de l’épreuve.