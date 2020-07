Ajaccio lance l'opération "Vigilance rue Fesch"

Il y a vingt ans tout juste, ou presque, la rue Fesch devenait piétonne. Une petite révolution à Ajaccio où les passants découvrent alors cette longue rue leur être réservée. Le 9 juin 2000, par arrêté municipal, la rue Fesch est mise en voie piétonne dans sa portion comprise entre la rue Etienne Conti et le cours Napoléon ainsi que les rues de l’Assomption, général Sebastiani, docteur Versini et la rue des Charrons. Mises à part des dérogations autorisant à circuler les personnes (riverains ou commerçants) ayant à décharger ou à charger des marchandises, les livreurs ou encore La Poste, la rue Fesch a soudainement pris une nouvelle physionomie.



Espace public

Épurée ainsi d’obstacles visuels, la perspective et le potentiel de cette artère commerçante sont ainsi devenus tout autres. Inspirant un nouveau dynamisme et surtout un nouveau mode d’occupation de l’espace public. Aujourd’hui, passants et commerçants ne s’imagineraient pas un retour en arrière. Sauf que depuis plusieurs jours des abus en termes de stationnement et de circulation de véhicules troublent l’accès piéton, en même temps que l’activité commerciale. « La piétonisation contribue sans conteste à l'attrait patrimonial d'une rue et à sa plus-value commerciale, souligne le premier adjoint, Stéphane Sbraggia, délégué à la sécurité publique, à la police municipale et en charge du dynamisme commercial et artisanal. - Le piéton doit retrouver sa place au cœur de la vie urbaine ». C’est pourquoi, sous son impulsion, des équipes de la Police municipale renforcées par la Brigade environnement effectuent des rondes quotidiennes depuis une semaine. « Nos interventions permettent de rappeler la règle, l’interdiction de stationner et de circuler en dehors des dérogations autorisées, souligne Laurent Brebion, adjoint au directeur de la police municipale, Simon Pietri. On commence à en voir les effets ».