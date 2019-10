Ajaccio : la sécurité à l’honneur sur la place de Gaulle

Dans le cadre des rencontres de la sécurité, la place de Gaulle a accueilli les différentes forces de sécurité avec diverses animations en faveur du public. Scène de crime et missions de police technique et scientifique, simulation d’une perquisition dans un appartement, simulation de secours et exposition des matériels, formation aux « gestes qui sauvent » par le SDIS2A et la Croix-Rouge, simulateur 2 roues motorisées et sensibilisation aux enjeux de l’alcool, maîtres-nageurs sauveteurs CRS, piste routière, simulation de désincarcération de véhicule, démonstration d’intervention en cas de risque chimique, démonstrations des équipes cynophiles (recherche d’armes, de stupéfiants, d’explosifs).



« L’objectif est de faire découvrir les différents métiers liés à la sécurité et la protection, a expliqué Michel Vigneron, capitaine de police. C’est l’occasion de présenter nos dispositifs et notre matériel mais aussi de réaliser des actions de prévention et les parcours possibles dans notre profession ». A ses côtés, l’adjoint de sécurité Lauriane Vaesen a intégré la police pour être maître-chien. Pour l’instant elle effectue un contrat de trois ans qui lui permet de découvrir tous les postes proposés. Une alternative qui permet donc de pouvoir tester les professions avant de les intégrer définitivement.



Si les personnes présentes ont pu découvrir bon nombre de systèmes d’intervention mais aussi d’autres stands comme celui de la croix rouges tenus par deux bénévoles Christine Gianesini et Gabrielle Culioli. « Cette journée est nous permet de nous donner de la visibilité et de faire découvrir l’ensemble de nos actions. Si la croix rouge est souvent connue pour son implication sur les aides alimentaires, nous intervenons aussi en renfort sur les plans canicule ou les plans « grand froid ». Nous sommes sans cesse à la recherche de nouveaux bénévoles souhaitant nous aider. Nous profitons donc de cette journée pour lancer cet appel qui est évidemment valable tout au long de l’année ».