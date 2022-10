Ajaccio : la mairie sonde les habitants sur le devenir de l'avenue Noël Franchini

Les inondations dévastatrices de juin 2020 ont profondément marqués la population ajaccienne qui conserve le souvenir de cet évènement. L’intensité et la fréquence croissantes des phénomènes météorologiques violent ont poussé la municipalité d’Ajaccio, l’État et la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien à faire évoluer la réflexion sur l’urbanisme pour mieux anticiper les risques.Ainsi les trois instituons ont décidé de mettre en place un « Atelier des Territoires » qui réunira élus, habitants et commerçants de l’avenue Franchini et de l’entrée de ville d’Ajaccio, autour de l’agence d’urbanisme Alphaville.Ces rendez-vous associeront décideurs et population pendant huit mois à partir d’octobre 2022, pour poser un diagnostic et bâtir une vision commune avec trois objectifs clairs : sécuriser l’entrée de ville, protéger sa population, et rendre le quartier plus apaisé."La recherche des solutions techniques aux enjeux de l’habitat, des risques et de la circulation, sera donc aussi importante que le travail de concertation des acteurs pour réussir une transition vers une autre organisation urbaine." indique la municipalité qui précise que la "démarche démarre par des rencontres en groupes de travail, des entretiens avec les élus, les partenaires institutionnels, les acteurs économiques et les habitants concernés. Les échanges se dérouleront lors de trois sessions de trois à quatre jours organisées à Ajaccio d’octobre 2022 à mars 2023. Une restitution publique partagera les conclusions de l’Atelier avant l’été 2023."La rencontre avec les habitants et les acteurs locaux, la consultation des citoyens et le recueil de leurs attentes, permettront d’alimenter la feuille de route. Des outils de communication dédiés permettront à toutes les personnes intéressées par la démarche de se tenir informées de l’évolution des travaux.Une première réunion publique se tiendra mercredi 12 octobre à 18h30 à l’école Simone Veil.