Ajaccio : la CAPA adopte son compte administratif 2023

Conséquence des crises sanitaires, géopolitiques, environnementales, et économiques, la CAPA a été confrontée à une flambée des prix qui a impacté ses capacités budgétaires. Hausse des prix de l’énergie, des assurances, des rémunérations de personnel ou perte de recette fiscale, ont contraint les élus à faire des choix en matière budgétaire même si l’intercommunalité a poursuivi sa politique ambitieuse d’investissements.



Ce jeudi soir, Xavier Lacombe, le premier vice-président, a présenté un rapport concernant le compte administratif 2023, avec un accent particulier en faveur des investissements stratégiques et l’amélioration des services offerts aux résidents du Pays Ajaccien : « Aujourd’hui, les comptes administratifs et de gestion 2023 sont en concordance entre l’ordonnateur et le comptable. La trajectoire qui a été fixée est maintenue. Ce que nous nous étions engagés à aménager sur notre territoire CAPA est en voie de réalisation. Les objectifs sont tenus. Ceci dit, restons prudents, car la situation financière et l’incertitude, dans le contexte actuel, nous obligent à rester prudents surtout dans les années à venir, et à être encore plus vigilants sur la structure financière de notre Communauté d’Agglomération. Aujourd’hui, nous avons des dépenses de fonctionnement qui sont en augmentation même si elles ont été contenues grâce à nos efforts ».

Le conseil communautaire avait fixé début 2023 un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement de +5,7% tous budgets confondus, mais avait toutefois considéré « qu’une plus grande rigueur budgétaire sera nécessaire dans l’exécution de ce budget, afin de cantonner l’évolution des résultats d’exécution en deçà de +4% ».



« Nous espérons être mieux accompagnés par la Collectivité de Corse »



Il est finalement de 4,1%, mais comme l’explique Xavier Lacombe : « Il a fallu faire des choix et nous avons délibérément refusé de faire certaines choses, car nous ne pouvions pas ou cela n’était pas la priorité. Nous avons mis des priorités absolues non seulement par rapport à ce que l’on s’était engagé à faire, mais aussi selon les besoins premiers du territoire. Aujourd’hui, nous constatons également une diminution des recettes d’autant que nous devons faire face au Programme pluriannuel d’Investissement, il va falloir le réactualiser. Concernant les recettes, nous faisons un travail avec l’Europe pour essayer de répondre aux appels à manifestation d’intérêt (AMI), mais ce n’est pas simple. On travaille également avec l’État et nous espérons aussi être mieux accompagnés par la Collectivité de Corse, qui aujourd’hui, a tendance à retarder les mandatements et à reculer les échéances ».



Un rapport qui a été adopté même si l’opposition, représentée par Julia Tiberi et Jean-François Casalta, s’est abstenus : « On s’abstient toujours sur ce compte administratif, car nous nous sommes déjà exprimés longuement sur ce budget. On dit toujours la même chose : des charges de personnel qui sont trop élevées, des dépenses de fonctionnement qui s’envolent, des recettes uniquement constituées par l’emprunt. Il faut faire très attention comment est dépensé l’argent public ».



Autre moment fort de la séance du conseil communautaire, l’adoption à l’unanimité du rapport d’activité des services 2023, retraçant toutes les réalisations de la CAPA sur l’année écoulée, et qui a été formalisé et distribué aux élus sous forme d’une brochure de 96 pages dont Stéphane Sbraggia a tenu à « féliciter la direction de la communication et les services pour la qualité de l’ouvrage ». A noter, enfin, que la séance s’est déroulée en présence des membres de la CGT, qui occupent toujours pacifiquement une partie des locaux, dans l’attente d’une clarification concernant l’avenir de la SPL Muvitarra.