Ajaccio : l'hommage aux morts

A Ajaccio, deux cérémonies abrégées par les pluies diluviennes qui se sont abattues, au "Canicciu" et à Saint Antoine ont été dédiées, comme partout à travers l'île, au souvenir pour tous les soldats morts au combat honorés ce samedi par autorités civiles et militaires

Une démarche que le temps n'altère pas et qui salue tous les Corses tombés face à l’ennemi sur tous les champs de bataille lors des grands conflits : Ils méritent cet hommage et il est tout à fait normal de commémorer les défunts et plus particulièrement ceux qui ont sacrifié leur vie pour que la nation soit libre et puisse vivre en paix.