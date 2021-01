Ajaccio : l’association Inseme a remis le prix de sa tombola de Noël

L’association Inseme a remis le prix de sa tombola de Noël - un scooter électrique offert par le groupe Miniconi - à la gagnante Valérie Granini. Cette dernière, souriante, s’est prêtée au jeu des photos mais admettant volontiers que le cadeau n’était pas le but de son engagement.



« Je ne joue jamais d’habitude, mais j’ai juste voulu soutenir les associations. Quand on m’a téléphoné pour me dire que j’avais gagné, je n’y croyais pas. Je suis heureuse d’avoir remporté ce lot pour mes enfants ». C’est donc modestement que la gagnante s’est vue remettre les clés d’un scooter électrique. Le groupe Miniconi, comme bon nombre de partenaires, soutiennent les actions d’Inseme chaque année.



« Nous remercions bien sur l’ensemble de nos partenaires qui nous permettent de réaliser une tombola chaque année, a souligné Laetitia Cucchi, Présidente d’Inseme. La période de Noël est souvent propice à la solidarité. Ainsi, nous mettons en place cette tombola chaque année grâce à de nombreux partenaires qui sont de précieux soutiens, bien que les personnes soutiennent les actions de l’association avant toute chose, les prix attractifs encouragent à nous soutenir davantage ».

Une belle journée placée sous le signe de la solidarité récompensée.