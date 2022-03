Ajaccio : l'artiste coréenne Stella Sujin expose à l'espace Diamant

Dans le cadre de la programmation du mois de mars, dédiée à la femme, la direction de la Culture de la ville inaugurait, ce samedi 5 mars, l’exposition « Défixions sucrée » de l’artiste coréenne Stella Sujin.



Les « Défixions » désignent l’action d’envoûter, jeter le mauvais sort. Le qualificatif « sucrées » évoque les saveurs de la Corse à Stella Sujin.

Inspirée par les coutumes et traditions insulaires, l'artiste a su capter la part mystique de l’île et l’allier à son pays d’origine, la Corée. Avec pour but l’écriture d’un visuel, d’un récit intime et discret, tel qu’elle le dit elle-même, Stella Sujin mêle l’érotisme asiatique aux mythes et légendes de son pays dans son travail. Elle s’inspire de la nature, des mystères d’un territoire.



La Corse, par sa diversité, sa nature abondante et la place qu’elle accorde à la femme sera une source d’inspiration parfaite pour traduire les pensées de Stella Sujin dans sesaquarelles.



Mythes, légendes et féminité



En effet, comme sur l’île, la place de la femme dans l’œuvre de Stella Sujin est indéniable. Les femmes, cette artiste les peint, les sculpte, les défend.

Elle s’engage pour elles, et elle les célèbre à travers son exposition. Elle créé un lien entre la femme, la nature, foisonnante et colorée, dans un décor surréaliste de territoires cachés. Le tout narré par des références à la fiction, et aux mythes et légendes.



Stella Sujin a choisi la légèreté de l’aquarelle pour traiter de la vulnérabilité humaine, de la sexualité ou du sort des animaux par des couleurs éclatantes,mais en retenue : des bleus pastel aux violacés, des roses profonds aux chevelures noir charbon, des rouges organiques aux jaunes végétaux… le travail de la couleur est riche.



L’œuvre finale est dense. Si dense, que les créations semblent sortir du cadre, afin de toucher la sensibilité du public. Un travail mêlant force, douceur, contrastes, nuances, diversité de la nature. Un métissage culturel alliant « Musok » du « Pays du matin calme » et « Mazzeri » de « l’île de beauté », sont des éléments constituant un héritage parlant aux insulaires.

Des symboles et notions à portée universelle que les amateurs d’art, et les autres pourront découvrir au pays de l’imaginaire de Stella Sujin.