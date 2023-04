Ajaccio : "l’ADN du GFCA, c’est de ne rien lâcher"

« L’ADN du GFCA, c’est de ne rien lâcher, toujours lutter ». Cette phrase à elle seule peut résumer cette institution du football ajaccien et corse de manière plus générale. Sa nouvelle équipe dirigeante, composée d’amoureux du club, est animée par cette même volonté de remettre le Gazélec sur les bons rails. Histoire de redorer l’image du club et faire en sorte que l’on parle de lui non pas pour ses déboires judiciaires, mais plutôt pour ses nouvelles ambitions. Une conférence de presse était organisée ce lundi dans le but de faire le point sur le projet politique validé lors du conseil d’administration qui s’est tenu la semaine dernière, alors que deux mois plus tôt, l’association avait été placée en redressement judiciaire. Un projet qui s’articule autour de plusieurs points, dont certains sont cruciaux dans l’optique de faire renaître le GFCA de ses cendres.



Pour ce faire, les dirigeants sont ainsi conscients de l’impérieuse nécessité de bâtir de forts partenariats financiers et d’attirer des sponsors. Car même si les institutionnels ont une part importante au niveau du budget, les finances du club ne peuvent pas dépendre uniquement de cela. « Nous sommes en train de démarcher des sponsors qui adhérent à notre projet pour faire en sorte de pérenniser l’association », explique Yannick Boutry, en charge de la commission sponsor-marketing-publicité. « Nous essayons de rassurer les sponsors face à tout ce qu’on entend : aujourd’hui, l’argent qui va être investi au Gazélec ne servira pas à payer une dette car il n’y a officiellement pas de dette. Il sera là pour continuer à faire fonctionner le club », clarifie Louis Poggi, le président de l’association GFCA. D’ailleurs, ce dernier insiste sur le fait qu’être en redressement judiciaire implique que le Gaz’ n’ait pas de compte propre, mais un compte au nom d’un administrateur qui épluche chaque facture de l’association. « Il n’y a pas de craintes à avoir », martèle-t-il, en abondant : « Si des gens veulent venir avec nous dans cette aventure, ce ne sera que pour aider à faire grandir le club et répondre à tous les projets que nous avons ». « Nous avons besoin de tout le monde, car dans quelque temps il sera peut-être trop tard. Le club peut aujourd’hui continuer à vivre, mais il n’est pas sorti d’affaire », ajoute-t-il par ailleurs.



De son côté, Yannick Boutry dévoile que deux groupes ont déjà adhéré au projet : le partenaire historique Carrefour qui a renforcé son partenariat, et SEA une société d’assainissement ajaccienne. « Après nous discutons avec des sponsors, nous démarchons, la porte est ouverte pour tous ceux qui souhaitent s’investir », instille-t-il. Pour repartir sur de bonnes bases et être à la hauteur de leurs ambitions, les nouveaux dirigeants tablent sur un budget pour la saison prochaine oscillant entre 400 000 et 500 000 euros, dont, ils l’espèrent, 100 000 à 150 000 euros seraient injectés par du sponsoring. « Rien d’insurmontable », pour Louis Poggi.



In fine, l’ambition est bien sûr de permettre aux 340 licenciés du club de continuer à porter longtemps les couleurs Rouge et Bleue. Sur plan sportif, les Gaziers veulent aller de l’avant et ce, même s’ils ne savent pas encore dans quelle division évoluera la saison prochaine l’équipe fanion. Les nouveaux dirigeants estiment que, suite au forfait général du GFCA en National 3 et donc une position de lanterne rouge au classement dans sa poule, celui-ci serait relégué en R1 et pourrait donc repartir au premier échelon du football corse. En attendant, le bureau de l’association s’affaire pour accroître le développement de « la pratique du sport populaire ». Ainsi, une convention avec des clubs de quartiers d’Ajaccio devrait être signée prochain. Ceux-ci pourront être accompagnés et aidés, notamment grâce à la mise à disposition du stade Ange Casanova (par ailleurs en cours d’acquisition). Un retour à des valeurs qui ont, de tout temps, fait la force du Gazélec et permis de fédérer tout un peuple derrière lui.



Enfin, cette conférence de presse a aussi été l’occasion pour les dirigeants de remercier les supporters, les Diavuli, l’association des anciens du GFCA ou encore les parents des jeunes licenciés qui « ont vraiment été un atout majeur pour aider le club à survivre ».