Ajaccio : journée de karting et coup de projecteur sur le GEM U Scontru

Depuis quelques années déjà, le Le GEM U Scontru financé par l’ARS a vocation à être un groupe d’entraide mutuelle pour les personnes victimes d’un AVC, AIT ou ayant subi un traumatisme crânien ou une lésion cérébrale. Cette association œuvre donc au quotidien pour rompre l’isolement des personnes en proposant sur Ajaccio et Bastia des groupes de paroles, de proposer des activités et des rencontres afin de créer du lien et de l’entraide entre les adhérents. Aménagement d’un jardin partagé et sorties ludiques sont donc proposés par les animatrices mais aussi par les bénéficiaires qui sont depuis quelques temps déjà totalement acteurs et décideurs de leur structure puisque ce sont eux qui dirigent le bureau avec à sa tête Jean-Philippe Leonetti qui se plait à dire avec humour qu’il préside « les pétés du casque ».



Et c’est littéralement un casque de protection que les adhérents du GEM ont dû enfiler dernièrement pour une course de karting organisé par le Rotary Club Ajaccio Kalliste. Bonne humeur et convivialité ont été les maîtres mots de cette compétition amicale qui avait pour but de mettre en lumière l’association qui souhaite venir en aide à davantage de personnes.

Le GEM U Scontru désire être au plus près des victimes et des familles. Une prochaine rencontre aura lieu avec le vice-président José Simoni de la communauté des communes de Porto Vecchio pour envisager une permanence dans l’Extrême-Sud.



Pour l’heure, l’association souhaite remercier pour leur générosité et participation les entreprises qui permettent les activités et rencontres : Marc Léandri pour Euro Nettoyage, José Simoni pour SPAR Figari, Jean Baptiste Giovanangeli pour Casino Supermarché Porticcio, Christophe Maniccia pour Boulangerie Pâtisserie Chocolaterie Maniccia, Jean Antoine Brian Mattei pour Furmazione.com.

Pour tous renseignements GEM U Scontru : 06 84 80 66 83 ou hsilvani.gemcorsica@gmail.com – Facebook : GEM U Scontru