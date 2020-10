Ajaccio : deux jours de prévention des inondations à destination des jeunes

Le lycée professionnel Jules-Antonini a accueilli des ateliers de prévention des inondations en présence des pompiers, de Nicole Ottavy, adjointe au maire d’Ajaccio à l’urbanisme ainsi que du directeur de Cabinet du préfet, Guillaume Lericolais .

C’est sous la houlette de la DREAL PACA que divers ateliers ont été proposés à 300 élèves.

« Cela fait des années que nous travaillons sur cette problématique des inondations avec les maires, a précisé Guillaume Lericolais. C’est la cinquième année que nous faisons ces opérations de sensibilisation. Cette action est prévue depuis le mois de mai et donc antérieure aux inondations de juin dernier. Mais elle reste néanmoins symbolique aussi puisque nous la réalisons dans un quartier particulièrement touché. Concernant cet épisode, on a organisé une réunion très récemment avec la mairie d’Ajaccio, la CAPA, les pompiers pour développer une annexe au plan communal de sauvegarde de la mairie sur l’avenue Noël Franchini. Nous avons étudié toute une série de mesures afin de faire face aux risques et à cette situation particulière. Il y a un système d’alerte envisagée avec des pluviomètres qui nous permettront de constater le risque et de prévenir la population ».



Du côté des ateliers proposés par la DREAL PACA, des mises en situation ont été proposées aux jeunes, comme une simulation de porte bloquée par l’eau ou encore une voiture inondée. Il s’agit d’éduquer les élèves aux bons gestes de sécurité ou d’urgence face à une subite montée des eaux. « Les jeunes sont souvent un bon vecteur de communication auprès des plus âgés et de leur famille, a ajouté, Nicole Ottavy. Il est donc important qu’ils soient informés des mesures qui peuvent sauver des vies comme la limitation des déplacements etc. Par ailleurs, nous avons été très attentifs aux documents type flyers ou films préventifs dont il serait intéressant qu’on se munisse afin que les services municipaux puissent faire davantage d’information auprès de la population ajaccienne. Il est légitime de penser à préserver ses biens mais la panique dans ce genre de situation ne permet pas de penser de manière pragmatique. Il vaut mieux rester chez soi et ne pas essayer de sauver sa voiture, ce sont des réactions qu’il nous faut apprendre à nos citoyens pour que cela devienne des automatismes qui peuvent sauver des vies ».