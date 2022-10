Ajaccio : des Assises de la mer pour faire avancer la filière bleue

Ce sont des débuts qui ont tardé à voir le jour. Initialement prévue en 2020 puis reportée en 2021, la première édition des Assises de la mer s'est finalement tenue aujourd'hui dans l'auditorium du Palais des Congrès ajaccien. Un évènement organisé par l'Office de l'Environnement de la Corse, dans la lignée des actions mises en place ces dernières années, plus particulièrement depuis 2020. "L'Office de l'Environnement s'est engagé dans une politique de la mer plus structurée, indique Nathalie Paoli-Leca, responsable du service développement durable de la mer à l'OEC, justement créé il y a deux ans. Sur une journée, l'objectif est de réunir l'ensemble des pêcheurs et acteurs socio-professionnels qui œuvrent au quotidien pour l'économie bleue."

Les membres des filières pêche et aquacole, du nautisme et de la plaisance se sont mêlés à une panoplie d'intervenants œuvrant en faveur de la dépollution et de la défense de la biodiversité. Un moment privilégié de partage d'expériences, au travers principalement de trois ateliers mis en place sur les thèmes de la pêche et l’aquaculture en Corse, la connaissance scientifique et la gestion de la biodiversité et de la ressource halieutique, puis la plaisance et l'environnement. "Ce sont un peu comme des grosses réunions techniques avec les personnes qui travaillent pour la thématique de l'atelier abordée, caricature Nathalie Paoli-Leca. C'est une grosse analyse AFOM : Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces que nous réalisons, afin de réfléchir ensemble à des solutions à apporter à chacun."

Une spécification de la Corse

Cette manifestation veut répondre aux difficultés des acteurs insulaires, notamment par le biais d'une spécification de la Corse. Ces Assises de la mer interviennent justement quinze jours après la présentation au Conseil d'Administration de l'OEC d'un nouveau guide des aides "risques émergents", plus adapté. "On s'est aperçus qu'avec le réchauffement climatique et les nouveaux besoins qui apparaissent, on n'a pas forcément un guide des aides pouvant répondre aux besoins exprimés par les bénéficiaires, explique la membre de l'Office de l'Environnement. Certains dispositifs d'aide n'étaient pas adaptés à la Corse, notamment le fond européen dédié à la pêche et à l'aquaculture, et on a donc engagé depuis trois ans de véritables négociations à ce sujet."

L'institution a voulu corrigé le tir. "On a fait un pas pour la période 2021-2027 avec des crédits en augmentation de 28%, un plan "petite pêche côtière" adapté, la spécificité corse reconnue au niveau de la pêche artisanale mais aussi de la biodiversité, énumère celle qui gère les pôles de soutien aux activités professionnelles de la pêche et de l'aquaculture, et de protection et préservation de la biodiversité. On a aussi fait valoir le statut spécifique de la Corse en termes de création, propositions et gestion de réserves naturelles."

Une nouvelle charte "commune littorale propre"

Le volet économique est donc en proie à des améliorations notable grâce à l'expansion de ce fond européen. Suite aux rencontres de terrain, "menées au quotidien", dixit Paoli Leca, le principal levier de soutien de la filière bleue s'adapte mieux à cette catégorie de socio-professionnels.

Sur le pan de la protection et la préservation de la biodiversité aussi, l'Office de l'Environnement de la Corse appuie ses efforts. "On réalise des formations, on va sur le terrain, on fait des visites sur site, liste la responsable du service développement durable de la mer, qui s'adonne à déployer la certification européenne "Ports propres". Trois ports corses sont déjà certifiés et un quatrième est en passe de l'obtenir."

Au total, douze autres ports s'apprêtent à entrer dans la démarche. Bien, mais trop peu encore en comparaison des 97 communes littorales. "Avec l'aide de la plateforme Stella mare, on rédige une charte ecommune littorale propre", qui viendra compléter la certification, se réjouit Nathalie Paoli-Leca. Ports propres a pour limite de n'être attribuée qu'à une commune littorale dotée d'un port, or elles ne sont que 22 sur l'île."

Des avancées qui se multiplient alors que les recherches scientifiques se poursuivent pour continuer à comprendre davantage la biodiversité insulaire. Ce qui est sûr, c'est que le travail ne fait que démarrer et que les effets seront longs à discerner.