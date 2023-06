Ajaccio délivre le premier Librettu di famiglia bilingue

Pour matérialiser ce projet, la Ville d’Ajaccio a lancé, en novembre dernier, un concours d’illustration ouvert aux artistes, graphistes et dessinateurs. Le jury, composés d’élus et d’un artiste, a retenu le travail proposé par Karine Goupil parmi les sept candidats alors en lice. La couverture de ce livret est ornée d’une couronne, qui évoque la cité impériale, sur fond bleu. Au fil des pages et des illustrations, on y retrouve notamment un arbre généalogique, des comptines et des sérénades en langue corse, accessibles via des QR codes.