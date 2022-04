Ajaccio : de nouveaux locaux pour Inizià, l’incubateur corse

280 projets expertisés, 59 entreprises créées, 190 emplois directs, 45 brevets, 25 millions d’euros de fonds levés… Les chiffres égrenés, non sans fierté, par Jean-Nicolas Antoniotti ont de quoi impressionner. C’est le bilan d’Inizià, l’incubateur d’entreprises innovantes de Corse, dont il a pris la présidence en début d’année. Depuis 2006, la mission d’Inizià est d’accompagner les projets de création d’entreprises. « C’est un outil pensé et qui fonctionne », souligne Jean-Nicolas Antoniotti.



Sous statut associatif, Inizià est constitué autour de la Collectivité de Corse, de l’État, de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien et de celle de Bastia. Mais l’incubateur s’appuie aussi et surtout sur l’Université de Corse, « qui occupe une place essentielle dans le dispositif ».