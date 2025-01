Ajaccio, championne de France du prix des assurances auto

En 2025, « pas de répit pour les assurés », prévient la néo-assurance Leocare. Comme votre sasurance habitation dont le coût s’envole, le coût de votre assurance auto flambe cette année. Les hausses des primes d’assurance auto sont en effet comprises entre 4% et 6%, soit largement plus que l’inflation anticipée pour 2025 (+1,6%). Pour arriver à ces résultats, Leocare s’est focalisé sur les prix pratiqués dans les 100 villes métropolitaines les plus peuplées de France.



Dans le top 3 des villes les plus chères : Ajaccio, Marseille et Antibes. Mais c’est bien la région Île-de-France qui est la plus représentée avec cinq villes dans le top 10, dont Blanc-Mesnil, Argenteuil ou Saint-Denis. Dans toutes ces villes, « les primes moyennes mensuelles dépassent les 55 euros, notamment en raison des vols et des routes accidentogènes », indique Christophe Dandois, cofondateur et président de Leocare. Selon l’expert, la hausse des prix est aussi due à la revalorisation de la surprime destinée à financer le régime des catastrophes naturelles (dite «Cat Nat»), qui est passée de 6% à 9% pour l’assurance auto le 1er janvier 2025.



Sinistralité des lieux, routes accidentogènes et coût des réparations plus important qu’ailleurs



Eric Leccia, agent MMA et délégué des Agents Généraux des Assurances de Corse, avance ses explications : « C’est une combinaison de plusieurs facteurs qui font que nous pouvons arriver à cette tendance. Les compagnies d’assurances prennent en compte la sinistralité des lieux pour établir leurs barèmes. Elle est visiblement plus importante à Ajaccio qu’ailleurs selon cette étude qui peut s’expliquer notamment par des routes plus accidentogènes, et au coût important des réparations et des pièces. Il y a une vraie problématique du coût des transports comme on peut le retrouver dans bien d’autres domaines. En revanche, selon nos données, il n’y a pas un phénomène important de vols de véhicules sur Ajaccio ».



Cohabitation difficile entre locaux et touristes sur les routes durant l'été



Dans le détail, c’est donc Ajaccio qui arrive en tête avec un prix moyen mensuel de près de 69 euros. Vénissieux ferme le top 10, avec une mensualité de 56 euros, en augmentation de 11,44% comparé aux tarifs de l’an dernier. Avec 5 villes dans le top 10, l’Ile de France paye le lourd tribut des vols et des incendies alors qu’Ajaccio paye également sa forte fréquentation estivale : « Les compagnies d’assurances prennent en compte le lieu où se déroulent les sinistres sans distinction sur l’origine de la personne. Il va sans dire que durant la saison estivale, il peut y avoir bon nombre d’accidents qui peuvent concerner des touristes, ou des compagnies de cars étrangères à l’île, par exemple. Cela peut paraitre injuste mais les sinistres engendrés par cette population peuvent conduire à une hausse des tarifs pour les Ajacciens. Il y a également des comportements routiers un peu limites et une cohabitation un peu difficile entre touristes et locaux, comme par exemple dans les ronds-points ! Après, durant l’hiver, nous avons également des routes sinueuses avec des chaussées glissantes qui peuvent conduire à un nombre important d’accidents et qui ne concernent uniquement que des locaux ». glisse un autre assureur ajaccien. Pour 2025, la hausse des tarifs autos dans la cité impériale devrait augmenter de 9%.



*Dans son calcul, l’assurance prend en compte les tarifs indiqués pour le profil d’un conducteur avec au moins 24 mois d’assurance au cours des 36 derniers mois, sans sinistre ni suspension ou annulation de permis, ni de condamnation pour alcoolémie, stupéfiants, délit de fuite ou refus d’obtempérer. Le conducteur possède une Peugeot 208 (1.2 PureTech 110 Allure Eat6 CV, immatriculée en janvier 2018) pour un usage strictement privé. La formule choisie est « Tous risques » avec franchises (50 euros pour le Bris de glace et 330 euros pour les dommages tous accidents, vol et incendie) et un plafond de 1 million d’euros pour la protection du conducteur.