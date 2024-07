Ajaccio accueille la 3ème édition des championnats de Corse d’apnée en eau libre

​Toute la famille de l’apnée insulaire était réunie ce vendredi après-midi dans la salle de réception de la Capitainerie du Port Charles Ornano d’Ajaccio afin de lancer officiellement les 3es championnats de Corse d’apnée en eau libre. Une discipline qui commence à prendre de l’ampleur en Corse, et notamment dans le golfe d’Ajaccio, réputé dans le monde marin pour ses qualités optimales, comme l’explique Pierre-Laurent Audisio, Président du Conseil d’Exploitation du Port Charles Ornano, en préambule du lancement officiel : « Ajaccio est une ville dynamique tournée vers la mer et nous sommes heureux que cette discipline puisse s’ancrer dans notre golfe et que notre ville devienne dans les années à venir, un haut lieu de l’apnée. Cette discipline met en valeur notre patrimoine naturel et contribue à la promotion de notre territoire. Du fait de ses caractéristiques, le golfe d’Ajaccio offre des conditions idéales à la pratique de ce sport. Nous sommes également heureux que notre ville puisse accueillir prochainement d’autres événements d’envergure ».





Les championnats du monde AIDA en septembre à Ajaccio !



Outre les championnats régionaux d’apnée en eau libre de la FFESSM, la cité impériale va accueillir prochainement les championnats du monde AIDA de la discipline, et même d’autres épreuves d’autres régions de France ! Chantal Marzin, Présidente de la Commission régionale corse d’apnée, et championne de France en titre, a ainsi insisté sur le fait que « depuis plusieurs années, le comité régional travaille d’arrache-pied pour la promotion de l’apnée, comme passion, sport ou art de vivre. Nous remercions la Collectivité de Corse, la Mairie d’Ajaccio et tous nos partenaires pour nous aider à développer notre discipline et notamment à Ajaccio. Grâce à nos diverses expériences dans le monde entier, nous réalisons qu’ici chez nous, en Corse, les conditions sont idéales à la pratique mais aussi à la performance. Nous travaillons dur pour que le golfe d’Ajaccio devienne un haut lieu de l’apnée mondial et une référence en termes d’excellence. Nous nous sommes appuyés sur les structures existantes pour faire exprimer leur talent. Outre les championnats du monde, le championnat régional d’Aquitaine aura lieu à Ajaccio en octobre pour élire leurs champions, preuve de la qualité de nos structures ».





Inauguration d’une nouvelle barge de compétition



Outre le lancement de la 3e édition du « Corsica Freediving Championship », les élus ajacciens et responsables du comité régional FFESSM ont inauguré une nouvelle barge, conçue et réalisée notamment par Abdel Alouach, multiple champion du monde, membre de l’Apnea club ajaccien et responsable de la “SCA The Cormorant Freediving”. Un bateau tout confort servant à la fois au confort et à la performance des athlètes et qui vient tout juste d’être mis à l’eau pour les championnats régionaux : “On s’est embarqués dans une aventure difficile. L’idée était de créer quelque chose qui n’existe nulle part ailleurs et qui ne serait pas juste un moyen de faire de la performance mais aussi quelque chose qui permette une expérimentation, de mettre en place de nouvelles technologies. En faisant participer tout le monde, de la recherche du bateau au fin fond de Bordeaux jusqu’à la conception, nous avons réussi à réaliser cette barge, malgré toutes les contraintes techniques. Je remercie notre partenaire ATS, qui nous a grandement aidés à la réalisation. Les équipements qui sont à bord sont gourmands en énergie et nous avons donc pensé à une installation photovoltaïque pour être parfaitement autonomes ».



Une vingtaine d’apnéistes insulaires mais aussi nationaux, en quête de performances pour intégrer l’équipe de France, vont s’affronter durant deux jours au large du Ricanto autour de quatre disciplines : immersion libre, poids constant bi-palmes, monopalmes et sans palmes avant la remise des récompenses prévue ce dimanche après-midi.