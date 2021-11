Ajaccio : à quelle œuvre les lycéens de Fesch attribueront-ils l'aide de 10 000 € offerte par la Sauvegarde de l'Art Français ?

En présence de Jean-Baptiste Raffalli, correspondant de la Sauvegarde de l'Art Français pour la Corse, les lycéens de Fesch, encadrés par Pierre-Claude Giansily, conservateur des antiquités et objets de la Corse-du-Sud et leur professeur Jean-Laurent Arrighi, sont partis à la découverte des trois œuvres retenues à Bastelica la Croix dite de Jérusalem, le monument Sampieru Corsu et le chemin de croix.

Avec Claude Giansily, ils ont appris mieux à les connaître et peut-être vont-ils participer directement à leur restauration. En effet, la Sauvegarde de l’Art Français, leur confie 10 000€ et les lycéens devront voter en fin d’année pour l’œuvre, parmi les six retenues dans ma région ajaccienne, qu’ils souhaitent contribuer ainsi à restaurer

Tout au long de leurs cours d’histoire, ils approfondissent leurs connaissances de ces objets : typologie, iconographie, besoins de restauration. L’objectif poursuivi par a Sauvegarde de l’Art Français est qu’ils s’approprient ce patrimoine et apprennent à le connaître afin de participer à sa restauration, mais surtout à sa transmission.



Prochaines étapes : Eccica-Suarella (orgue) et Cauro (tabernacle et fonts baptismaux).