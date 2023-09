Ajaccio : Une vente aux enchères exceptionnelle au profit de RCF Corsica

« Trente toiles émouvantes et vibrantes d’une émotion particulière » du regretté artiste-peintre Gérard Gugliemi. C’est ce que pourront découvrir les amateurs d’art du 11 au 13 septembre à l’Espace Diamant d’Ajaccio, à l’occasion d’une vente aux enchères caritatives exceptionnelle au profit de RCF Corsica.



Grâce à un legs important, la radio chrétienne organise en effet cet évènement culturel unique qui se déroulera en deux temps. Une exposition publique aura ainsi tout d’abord lieu à partir du lundi 11 septembre à l’Espace Diamant, au cours de laquelle les visiteurs pourront découvrir des tableaux de paysages de cet artiste peintre disparu en 2020 qui « s’inscrivaient dans la fascination des paysages et de la nature via sa peinte à l’huile de tradition figurative » et qui a laissé derrière lui une œuvre « qui saluait la Corse, l’Italie et la Provence, Bretagne et Normandie ». « Son travail pictural était resté celui d’un homme sensible et passionné de son île », souligne la radio chrétienne.



Puis, le 13 septembre à partir de 19 heures, suivre une vente aux enchères caritative réalisée sous le marteau de Me Vincent Bronzini de Caraffa, commissaire-priseur de la prestigieuse maison de ventes Asta.



Les bénéfices seront intégralement reversés à RCF Corsica et permettront de faire entrer de l’argent dans les caisses de ce média associatif qui vit principalement des dons afin de l’aider notamment à financer ses futurs investissements